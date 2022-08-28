Унаслідок аварії декілька людей загинули. Відповідну інформацію повідомила нідерландська поліція.

Зауважте Вантажівка на смерть збила працівницю посольства США в Україні

У Нідерландах вантажівка врізалась у натовп

Нідерландська поліція повідомила в суботу, що кілька людей загинули в результаті інциденту, коли вантажівка в'їхала на вуличну вечірку в місті Нью-Бейерланд на півдні Нідерландів,

– мовиться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що інцидент трапився орієнтовно о 19 годині 27 серпня за 30 кілометрів на південь від Роттердама.

"У якийсь момент вантажівка з'їхала з дороги та врізалася в групу", – повідомила представниця поліції Еліанна Маствейк місцевому мовнику Rijnmond.

Вона додала, що поліція ще не встановила причини трагедії, проте попередньо відомо:

декілька людей загинули під колесами вантажівки;

точну кількість убитих і поранених ще не встановили, оскільки вантажівку поки не забрали з місця трагедії.

За даними місцевого видання, вантажівка з напівпричепом іспанської транспортної компанії зупинилася тільки після того, як впала в басейн.

У Румунії перекинувся автобус з українцями

У румунській комуні Гароафа повіту Вранча орієнтовно о 2:45 27 серпня перекинувся автобус з українськими біженцями, які повертались додому.

Попередньо відомо, що в салоні автобуса перебувало 43 особи. Серед них були переважно жінки та діти.

На жаль, внаслідок аварії госпіталізували 20 постраждалих людей. Серед них – четверо дітей віком від 5 до 16 років.

Дивіться також – путінські звьозди потрапили у ДТП після "дня росії" в Херсоні: відео