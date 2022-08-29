Відповідну інформацію повідомило турецьке видання. Страшна аварія трапилась вранці 28 серпня.

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У Туреччині автобус злетів у прірву

Попередньо відомо, що автобус, який перевозив 40 людей, їхав дорогою з провінції Кютагья до муніципалітету Мудань.

Трагедія трапилась в прибережній провінції Бурса. Як зазначається, за попередньою інформацією, водій втратив керування автобусом і виїхав у провалля через пошкодження гальм.

Водій загинув на місці, йому було 47 років,

– мовиться у повідомленні.

Крім водія, на місці загинули також два пасажири, ще два – померли у лікарні. Усіх постраждалих госпіталізували. Також відомо, що:

турецькі правоохоронці вже розпочали розслідування аварії;

триває судово-медична експертиза тіл загиблих та технічна експертиза автобуса.

У Туреччині трапилась аварія / Фото Milliyet, Haberlen

Унаслідок аварії загинули 5 людей. У прокуратурі сказали, що підозрюваний водій не впорався з керуванням.

"Упізнання загиблих триває, а лікування поранених здійснюється у різних лікарнях. Слідство триває з усіма його аспектами", – повідомили у поліції.

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