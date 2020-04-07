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      Автобус, который эвакуировал украинцев, попал в ДТП под Будапештом: много пострадавших

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      Под Будапештом произошло ДТП с участием автобуса с украинцами / Иллюстративное фото

      Возле венгерской столицы Будапешта в ДТП попал автобус, который эвакуировал украинцев к пункту пропуска "Тиса". В результате аварии пострадали 8 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

      Остальные 6 госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк в своем фейбсуке.

      К слову В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

      Он также подчеркнул, что в целом в автобусе и находились только 8 человек.

      По оперативным данным, 2 граждан в тяжелом состоянии, шесть – в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса,
      – сообщил Шинкарюк.

      Венгерское издание HEOL сообщает, что авария произошла около 7 утра (по местному времени) 7 апреля. Микроавтобус с украинцами на трассе столкнулся с легковушкой.

      После столкновения оба автомобиля отбросило в кювет. Издание отмечает, что пострадавших "было несколько, и их доставили в больницу", но точное количество не называет.

      Приблизительное место аварии в Венгрии: смотрите карту

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Эвакуация украинцев Карантин в Украине 2020 Венгрия Аварии и ДТП Новости Украины
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