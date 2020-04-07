Автобус, который эвакуировал украинцев, попал в ДТП под Будапештом: много пострадавших

Возле венгерской столицы Будапешта в ДТП попал автобус, который эвакуировал украинцев к пункту пропуска "Тиса". В результате аварии пострадали 8 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Остальные 6 госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк в своем фейбсуке.

К слову В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

Он также подчеркнул, что в целом в автобусе и находились только 8 человек.

По оперативным данным, 2 граждан в тяжелом состоянии, шесть – в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса,

– сообщил Шинкарюк.

Венгерское издание HEOL сообщает, что авария произошла около 7 утра (по местному времени) 7 апреля. Микроавтобус с украинцами на трассе столкнулся с легковушкой.

После столкновения оба автомобиля отбросило в кювет. Издание отмечает, что пострадавших "было несколько, и их доставили в больницу", но точное количество не называет.

Приблизительное место аварии в Венгрии: смотрите карту