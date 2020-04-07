Автобус, який евакуював українців, потрапив у ДТП під Будапештом: багато постраждалих
Поблизу угорської столиці Будапешту в ДТП потрапив автобус, який евакуював українців до пункту пропуску "Тиса". Внаслідок аварії постраждали 8 людей, двоє з них у важкому стані.
Інші 6 госпіталізованих перебувають у задовільному стані, повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк у своєму фейбсуці.
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Він також підкреслив, що загалом в автобусі й перебували лише 8 людей.
За оперативними даними, 2 громадян у важкому стані, 6 – у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу,
– повідомив Шинакарюк.
Угорське видання HEOL повідомляє, що аварія трапилася близько 7 ранку (за місцевим часом) 7 квітня. Мікроавтобус з українцями на трасі зіштовхнувся з легковиком.
Після зіткнення обидва автомобілі відкинуло у кювет. Видання зазначає, що постраждалих "було декілька, і їх доставили до лікарні", але точну кількість не називає.
Приблизне місце аварії в Угорщині: дивіться карту
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