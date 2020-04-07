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      Автобус, який евакуював українців, потрапив у ДТП під Будапештом: багато постраждалих

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      Під Будапештом трапилася ДТп за участі автобуса з українцями / ілюстративне фото

      Поблизу угорської столиці Будапешту в ДТП потрапив автобус, який евакуював українців до пункту пропуску "Тиса". Внаслідок аварії постраждали 8 людей, двоє з них у важкому стані.

      Інші 6 госпіталізованих перебувають у задовільному стані, повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк у своєму фейбсуці.

      До слова В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

      Він також підкреслив, що загалом в автобусі й перебували лише 8 людей.

      За оперативними даними, 2 громадян у важкому стані, 6 – у задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу,
      – повідомив Шинакарюк.

      Угорське видання HEOL повідомляє, що аварія трапилася близько 7 ранку (за місцевим часом) 7 квітня. Мікроавтобус з українцями на трасі зіштовхнувся з легковиком.

      Після зіткнення обидва автомобілі відкинуло у кювет. Видання зазначає, що постраждалих "було декілька, і їх доставили до лікарні", але точну кількість не називає.

      Приблизне місце аварії в Угорщині: дивіться карту

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Угорщина Аварії та ДТП Новини України
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