Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии: есть погибшие

Автобус с группой туристов из России перевернулся в Италии на автостраде Сиена-Флоренция в Монтериджони 22 мая утром.

Всего в автобусе было около 60 человек, один человек погиб, – сообщает La Stampa.

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В издании говорится, что погибшей является женщина, а в целом пострадали 15 человек. Насколько известно, в автобусе были туристы из разных стран Восточной Европы.

Из российских туристов десять получили травмы – сообщили ТАСС в посольстве РФ. По данным Il Tempo, погибший (погибшая) тоже является гражданином (гражданкой) России.

Участок, где произошел инцидент, временно закрыт. Полиция, пожарная служба, медицинская помощь работают на месте происшествия.