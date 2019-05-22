Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии: есть погибшие
Автобус с группой туристов из России перевернулся в Италии на автостраде Сиена-Флоренция в Монтериджони 22 мая утром.
Всего в автобусе было около 60 человек, один человек погиб, – сообщает La Stampa.
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В издании говорится, что погибшей является женщина, а в целом пострадали 15 человек. Насколько известно, в автобусе были туристы из разных стран Восточной Европы.
Из российских туристов десять получили травмы – сообщили ТАСС в посольстве РФ. По данным Il Tempo, погибший (погибшая) тоже является гражданином (гражданкой) России.
Участок, где произошел инцидент, временно закрыт. Полиция, пожарная служба, медицинская помощь работают на месте происшествия.
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