Автобус з російськими туристами перевернувся в Італії: є загиблі
Автобус із групою туристів з Росії перекинувся в Італії на автостраді Сієна – Флоренція в Монтериджоні 22 травня зранку.
Всього в автобусі було приблизно 60 осіб, одна людина загинула, – повідомляє La Stampa.
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У виданні йдеться, що загиблою є жінка, а загалом постраждали 15 осіб. Наскільки відомо, в автобусі були туристи з різних країн Східної Європи.
Із російських туристів десятеро отримали травми – повідомили ТАСС в посольстві РФ. За даними Il Tempo, загиблий (загибла) є теж громадянином (громадянкою) Росії.
Ділянка, де стався інцидент, тимчасово закрита. Поліція, пожежна служба, медична допомога працюють на місці події.
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