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      Автобус з російськими туристами перевернувся в Італії: є загиблі

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      В Італії перевернувся автобус із туристами з Росії
      В Італії перевернувся автобус із туристами з Росії / twitter.com

      Автобус із групою туристів з Росії перекинувся в Італії на автостраді Сієна – Флоренція в Монтериджоні 22 травня зранку.

      Всього в автобусі було приблизно 60 осіб, одна людина загинула, – повідомляє La Stampa.

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      У виданні йдеться, що загиблою є жінка, а загалом постраждали 15 осіб. Наскільки відомо, в автобусі були туристи з різних країн Східної Європи. 

      Із російських туристів десятеро отримали травми – повідомили ТАСС в посольстві РФ. За даними Il Tempo, загиблий (загибла) є теж громадянином (громадянкою) Росії. 

      Ділянка, де стався інцидент, тимчасово закрита. Поліція, пожежна служба, медична допомога працюють на місці події.

       

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      Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Жертви
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