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      Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии

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      10 украинцев травмировались в ДТП в Венгрии
      10 украинцев травмировались в ДТП в Венгрии / Иллюстративное фото (pixabay)

      Авария произошла на трассе номер 381 на территории Венгрии. Травмировались 10 граждан Украины. Неотложные операции местные врачи им сделали, пострадавшие держат постоянный контакт с родственниками.

      Об этом рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцева, пишет ТСН.

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      По его словам, авария произошла ночью в венгерском городе Ниредьгаза.

      Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины: 6 человек получили тяжелые травмы, 4 – легких,
      – рассказал Погорельцев

      Дипломат также рассказал, что пострадавшие были в сознании и самостоятельно известили родных о случившемся. Так же держат с ними связь и в дальнейшем.

      Дипломат
      Погорельцев рассказал о состоянии травмированных украинцев / Фото Fashion of Diplomacy

      Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, всю необходимую помощь им оказывают.

      Троим украинцам сделали неотложные операции. Как сообщил заведующий травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет,
      – подытожил представитель МИД.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Постраждалі Венгрия
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