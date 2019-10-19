Автобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині

Аварія сталася на трасі номер 381 на території Угорщини. Травмувалися 10 громадян України. Невідкладні операції місцеві лікарі їм зробили, постраждалі тримають постійний контакт із родичами.

Про це розповів директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцева, пише ТСН.

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За його словами, аварія сталася вночі в угорському місті Ніредьгаза.

Згідно з отриманими від поліції даними, водій мікроавтобуса Mercedes перевищив швидкість, не впорався з керуванням та на перехресті з'їхав на узбіччя й зіткнувся з деревом. У результаті ДТП постраждали 10 громадян України: 6 людей зазнали важких травм, 4 – легких,

– розповів Погорельцев

Дипломат також розповів, що постраждалі були при свідомості та самостійно сповістили рідних про аварію. Так само тримають з ними зв'язок і надалі.



Погорельцев розповів про стан травмованих українців / Фото Fashion of Diplomacy

Українців госпіталізували в медичні заклади регіону Боршод-Абауй-Земплен, усю необхідну допомогу їм надають.

Трьом українцям зробили невідкладні операції. Як повідомив завідувач травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції в тяжкому стані, але загрози їхньому життю немає,

– підсумував представник МЗС.

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