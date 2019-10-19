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      На Чернігівщині поліцейський на смерть збив велосипедиста

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      55-річний чоловік помер на місці
      55-річний чоловік помер на місці / Ілюстративне фото

      У Чернігівській області ввечері 18 жовтня поліцейський на смерть збив велосипедиста. Потерпілий помер на місці від отриманих травм.

      Інцидент стався у районі Сосниці. За даними поліції Чернігівської області, сержант перебував поза службою, коли збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку на неосвітленій ділянці дороги.

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      Від отриманих травм велосипедист 1964 року народження помер на місці аварії. За словами поліції, правоохоронець самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу. Результати огляду показали, що він був тверезий.

      Керівництво ГУНП в Чернігівській області призначило проведення службового розслідування.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернігова
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