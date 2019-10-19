На Черниговщине полицейский насмерть сбил велосипедиста

В Черниговской области вечером 18 октября полицейский насмерть сбил велосипедиста. Потерпевший умер на месте от полученных травм.

Инцидент произошел в районе Сосницы. По данным полиции Черниговской области, сержант находился вне службы, когда сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении на неосвещенном участке дороги.

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От полученных травм велосипедист 1964 года рождения умер на месте аварии. По словам полиции, правоохранитель самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь. Результаты обзора показали, что он был трезв.

Руководство ГУНП в Черниговской области назначило проведение служебного расследования.

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