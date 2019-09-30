ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины

Авария за аварией. Одна кровавее другой. Это не воплощение голливудских фантазий, не "Пункт назначения" с продолжением – это реальность Украины.

Мы теперь на шестом месте в Европе по смертности в ДТП. На наших дорогах ежегодно гибнет 9 человек на 100 тысяч населения, указывает справочный сайт WorldLifeExpectancy. Впереди в этом печальном рейтинге только Россия, Албания, Литва, Беларусь и Молдова.

Всего в рейтинге 38 стран. Безопаснее всего ездить в Швеции, Великобритании и Нидерландах – там погибает менее 3 человек на 100 тысяч населения.

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Уменьшение жертв или утаивание

Украинская статистика смертности в ДТП за последние годы такова:

2018 – 3350 человек;

2017 – 3432 человек;

2016 – 3410 человек;

2015 – 3301 человек;

2014 – 4483 человек;

2013 – 4833 человек.

Самым кровавым в Украине за последние десятилетия был 2007 год – тогда в ДТП погибли 9574 человека. Конечно, повышение штрафов, улучшение организации движения и рост сознания украинцев изменили трагическую статистику. Впрочем, она все равно остается очень печальной и одной из худших в Европе. Более того, эксперты говорят, что не следует особо обольщаться снижению показателей смертности за последние 5 лет. Прежде всего потому, что статистика не включает ДТП в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе. Кроме того, полиция не учитывает умерших в больнице после ДТП. Данные о смертности в ДТП от полиции и Минздрава отличаются по данным общественных организаций на 10%.

Руководитель инициативы по безопасности дорожного движения Vision Zero Виктор Загреба считает, что статистика полиции может быть заниженной.

Мы как общественная организация делали точечные расследования о количестве погибших в ДТП в определенных областях. Часть погибших не фигурировала в официальной статистике. Поэтому я сделал вывод, что реальное число смертей в ДТП может быть выше, чем официально сообщается полицией,

– рассказал ВВС News Украина эксперт.

Он добавил, что с 2016 года прекратилось действие постановления Кабмина о порядке учета ДТП, а нового нет.

Эксперт считает, что серьезных структурных изменений для улучшения безопасности движения в последние годы не было. А скачок смертности в 2007 году связан с бумом автокредитования, дальнейшее падение – с финансовым кризисом.

И еще. Например, по данным полиции за первое полугодие 2018 года самые распространенные причины ДТП с пострадавшими в Украине такие: превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования и нарушение правил проезда перекрестков – вместе почти 40% от всех ДТП с пострадавшими. В то же время наезд на пешеходных переходах – 4%, вождение в нетрезвом состоянии – 3,6%. Удивляет? Эксперты говорят, что наша статистика далека от реалий. Та же ВОЗ самыми частыми причинами смертельных ДТП называет пьяное вождение, превышение скорости, отсутствие защиты (шлемов, ремней безопасности и детских кресел). Почему наша и мировая статистика так отличаются? Эксперты убеждены, что у нас очень несовершенно считают.

"Статистика, которую предоставляет украинская полиция, отличается по нескольким причинам. Во-первых, наша полиция вообще почти не занималась сбором статистики. Информация сильно отличается в полиции и медиков, и вообще скорее не соответствует реальным данным.

Во-вторых, для точного выявления причины ДТП необходимо проводить дополнительную работу: узнавать, были ли люди пристегнутыми, был ли водитель трезв и тому подобное. Этим занимаются не всегда. Все это накладывается на желание людей избежать ответственности, и если им это удается, то причины таких ДТП не попадают в официальную статистику", – комментирует Opendatabot Влад Антонов, основатель страницы DTP.ua.

В Зимбабве хуже

Когда украинцы ежедневно узнают новости о ДТП, то думают, что у нас хуже. Нет, хуже в Зимбабве. Там гибнет 75 (!) человек на 100 тысяч населения. А Украину в мировом масштабе исследовательская организация WorldLifeExpectancy отнесла к странам с "низким" количеством смертей в ДТП. Мы с 9,1 трагическим случаем на 100 тысяч населения занимаем в мировом рейтинге 131 место. А лучшие эти позиции – 182 и 183 место – делят Швеция и Микронезия, в которых показатель смертности немного больше 2 человек на 100 тысяч.

Показатель смертности в ДТП в Украине даже меньше, чем в США. Там гибнет в среднем 12,4 человека на 100 тысяч населения. Но гордиться нам все равно нечем. Хотя бы потому, что по сравнению с лидерами рейтинга у нас погибает в 4,5 раз больше людей. К тому же, анализируя причины ДТП, стоит понять, что, по крайней мере, половины из них можно было бы избежать, не дожидаясь идеального состояния дорог, свежей разметки и правильно установленных дорожных знаков. Следовало бы просто включить мозги и стать более ответственным.

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На дорогах гибнет больше, чем от СПИДа

По данным Pulitzer Center мир в ДТП теряет 1 млн 240 тысяч человек ежегодно. Перспектива: этот показатель увеличится до 3,6 млн смертей в год до 2030 года. Две трети погибших в авариях – мужчины и мальчики.

Вообще смертность на дорогах – в 10 самых распространенных причинах смерти, куда входят сердечно-сосудистые болезни, заболевания дыхательных путей, диабет, диарейные заболевания, туберкулез, деменция. Для сравнения, в 2016 году, например, почти столько людей, как от ДТП, умерло от туберкулеза, а СПИД унес жизни еще меньшего количества – 1 млн человек.

Эксперты отмечают, что дорожные аварии не только лишают жизни и обездоливают семьи, но и становятся тяжелым бременем для бюджетов, экономик, негативно влияют на общество и систему здравоохранения стран. Поэтому развитые страны все активнее борются с беспорядком на дорогах, усиливают контроль за дорожной инфраструктурой и автошколами, увеличивают штрафы за нарушение ПДД и проводят рейды против нетрезвых водителей. Примером стран, которым удалось в этом вопросе достичь успеха, могут быть Швеция и Австралия. Количество погибших в Швеции, по некоторым данным, примерно две сотни человек в год. И это самый низкий показатель среди промышленно развитых стран. Даже учитывая размер страны и численность населения в 10 млн человек. Австралия "немного" больше, проживает в ней 24 млн человек, и еще до недавнего времени там погибало 30 человек на 100 тысяч населения. Но потом австралийцы, как и шведы, как-то научились уважать закон и жизнь, поэтому смертность снизилась на 80%. Украинцам тоже стоило бы поучиться многому – не надеяться на вечное "авось", уважать свою и чужую жизнь и не пренебрегать законом. Не зря говорят, что правила дорожного движения написаны кровью. Свидетели этому: 1,2 млн. жертв ДТП ежегодно, в десятки раз больше пострадавших, еще больше – обездоленных.

Высокую смертность от ДТП в бедных странах эксперты объясняют неразвитой инфраструктурой, плохими дорогами и некачественным уровнем медицинского обслуживания, которое предоставляется пострадавшим в ДТП людям.

10 стран с наибольшим количеством погибших в ДТП

Антирейтинг Всемирной организации здравоохранения – чем ниже уровень жизни, тем больше аварий.

Индия: беспорядок и священные коровы на дорогах

В этой стране каждый час гибнет на дорогах 17 человек. Это 408 человек в день и почти 150 тысяч в год. 84% ДТП происходят по вине водителей: невнимательность, алкоголь, мобильный телефон. При этом треть всех ДТП с летальным исходом происходит при участии двухколесного транспорта, а смертность наиболее высока среди молодежи. В Индии только двух- и трехколесных ТС – 82 миллиона, а шлемами пользуются далеко не все. Индийские дороги – это олицетворение беспорядка: отсутствие ПДД, дорожных знаков, разметок и катастрофическое многообразие участников дорожного движения, включая тележки грузовых слонов и мулов. А что говорить о коровах, которые в этой стране священны, поэтому и ходят, где им заблагорассудится, в том числе и на дорогах. По вине коров в Индии погибает более 500 человек в год. А ко вниманию туристов – аварий с туристическими и рейсовыми автобусами в Индии всего 8% от общего количества. Если это радует...

Китай: права "за сало" и добивание раненых пешеходов

Уровень смертности на китайских дорогах стабильно ужасный – по разным данным от 58 до 160 тысяч человек в год. Основная причина по мнению самих китайцев – большое количество водителей-самоучек, которые просто покупают права "за сало". Другая причина – низкие до смешного штрафы. А еще одна – ну, совсем не смешная. Как пишут СМИ, у китайцев есть абсолютно аморальная практика... добивать пострадавших в ДТП пешеходов. Логика до боли проста: лучше один раз оплатить похороны, чем всю жизнь содержать инвалида. Кстати, как ни странно, количество смертельных ДТП из-за пьянства в Китае больше на 2%, чем в России.

США: без ремня и навеселе

В Штатах, как говорится, то густо, то пусто. Ситуация меняется из поколения в поколение. До 1990-х годов показатели смертности на дорогах были в норме: хорошие дороги, качественные инженерные решения, строгие стандарты, преследования нетрезвых водителей давали результаты. Затем количество ДТП начало расти, и американские власти ужесточили ответственность, увеличили количество полицейских и т.д., поэтому ситуация снова стабилизировалась. А вот 2013 год стал рекордным по уровню смертности – более 32 тысяч погибших! Причиной этому стали преимущественно непристегнутые ремни безопасности и нетрезвые водители. Одним словом, разошлись американцы по полной. Кстати, Америка находится на предпоследнем месте в двадцатке развитых стран по использованию ремней. И несмотря на то, что дороги в США считаются все же одними из самых безопасных, показатель погибших на 100 тысяч населения остается высоким – 12,4 смерти.

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Иран: скоростные "тарантайки"

Смертность на дорогах – одна из сверхважных иранских проблем. По разным данным от 25 до 28 тысяч погибших в год. Виновники: ужасное состояние транспортных средств, несоблюдение водителями элементарных ПДД, в частности, превышение скорости. Из-за аварий бюджет страны теряет миллиарды долларов. В 2018 году президент страны лично принял участие в мероприятиях Красного Полумесяца против дорожных аварий.

Россия: "дураки и дороги"

19 тысяч погибших в 170 тысячах аварий. Показатель в 3-4 раза выше европейских стран. Подавляющее большинство аварий – по вине водителей, в том числе пьяных. Местные СМИ пишут, что в основном аварии происходят в больших городах, где плотный автомобильных поток, более динамичный образ жизни и... наглые пешеходы. В регионах процент смертности значительно ниже, но там своя беда – увеличивается аварийность среди водителей автобусов, в том числе из-за пьянства. Низкий уровень автообразования, плохая дорожная разметка, "дырявое" состояние дорожного полотна – все это приводит к ужасам на российских дорогах.

Таиланд: безответственность всех и вся

В 2017 году в Таиланде как-то только за одну неделю погибли почти 500 человек. За год здесь под колесами гибнет по некоторым данным до 14 тысяч человек. Причина: тотальная безответственность. Чиновников, которые должны контролировать соблюдение законодательства, водителей, которые должны его придерживаться. В результате: бесконтрольное строительство и ремонт дорог, вождение без прав и сумасшедшие мопедисты, для которых вообще "закон не писан".

Вьетнам: "хрустики" на дорогах

ДТП – лекарство против морщин. Перефразируя Виктора Цоя, так можно сказать о вьетнамцах, большинство из которых погибает на дорогах. По данным местных социологов, каждые три года под колесами гибнет больше людей, чем за столетие от пандемии. Примерно 14 тысяч в год. Больше 80% – молодежь. Причина – любовь к мотоциклам и нелюбовь к качественным шлемам. Покупают доступны по цене, которые не могут защитить даже от слабого удара.

Дополняют картину многокилометровые пробки, слабый контроль полиции, плохая школа вождения и ужасные дороги.

Египет: миски на колесах

От 10 тысяч до 12 тысяч погибших египтян ежегодно. 20% – пешеходы. Причина: ездят все и на всем, что хоть как-то движется. Большая пошлина на импортные авто лишает египтян возможности их покупать. Дороги хорошие, но самое главное правило дорожного движения – громкий клаксон. Поэтому пробки – это как бои без правил.

Ливия: черное дело войны

По официальной статистике, здесь ежегодно погибает примерно 4,5 тысяч человек. Здесь коррективы вносят постоянные военные действия, из-за которых властям не до решения вопроса качественного дорожного движения. Украденные машины, отсутствие прав в законных или незаконных владельцев, разбитые дороги, плохое состояние транспорта – вот типичная дорожная обстановка в Ливии. Минус миллиард долларов ежегодных потерь бюджета от ДТП.

Нигерия: лечу, как хочу

В Нигерии лишь несколько лет назад ввели экзамены на знание ПДД для получения водительского удостоверения. В целом же картина такова: полуграмотные люди на очень старых авто ездят, не зная правил, по ужасным дорогам. Показательный пример: виновницей дорожного происшествия стала огромная яма на дороге, которую одновременно пытались объехать грузовик и школьный автобус. В результате погибли более 20 школьников.

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