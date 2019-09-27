Криклий отреагировал на страшные ДТП на трассах Украины

За последний месяц в Украине произошло много резонансных ДТП с трагическими последствиями. Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал ключевые факторы, которые необходимо изменить, чтобы уменьшить количество аварий на дорогах.

В интервью 24 каналу министр сказал, что "для того, чтобы избежать аварий не нужно "придумывать велосипед".

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По его словам, во-первых, нужно минимизировать человеческий фактор. Нам необходимо совместно с МИД доработать автоматическую фото– и видеофиксацию. Потому что получается какой-то замкнутый круг – мы строим лучшего качества дороги, а люди начинают быстрее ездить. Высокая скорость – больше ДТП. А ДТП, которые произошли на высокой скорости, несут большую угрозу для жизни.

Во-вторых, это касается Государственной службы безопасности на транспорте. Я там хочу часть полномочий делегировать в наши местные органы самоуправления. Чтобы они могли тоже приобщиться к этому процессу, контролировать габаритно-весовые параметры автомобилей,

– пояснил Криклий.

В-третьих, он считает, что нужно максимум запускать интеллектуальные транспортные системы, которые позволят анализировать, понимать, прогнозировать и выстраивать стратегию развития дорожного хозяйства. Безопасность на дорогах зависит от тех же запросов и проблем, которые они будут видеть по результатам аналитики.

"Ибо до сих пор вся эта аналитика довольно таки виртуализированная. Происходит сбор информации из различных бумажек, но нет единой интеллектуальной системы. А это очень важно и существенно улучшит качество той информации, с которой мы будем работать и уже после этого принимать управленческие решения", – добавил министр.

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