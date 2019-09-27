Криклій відрегував на страшні ДТП на трасах України

За останній місяць в Україні сталось багато резонансних ДТП з трагічними наслідками. Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав ключові фактори, які необхідно змінити, щоб зменшити кількість аварій на дорогах.

В інтерв'ю 24 каналу міністр сказав, що "для того, аби уникнути аварій не потрібно придумувати "велосипед".

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За його словами, по-перше, потрібно мінімізувати людський фактор. Нам необхідно спільно з МЗС доопрацювати автоматичну фото- та відеофіксацію. Бо виходить якесь замкнене коло – ми будуємо кращої якості дороги, а люди починають швидше їздити. Вища швидкість – більше ДТП. А ДТП, які трапились на високій швидкості, несуть більшу загрозу для життя.

По-друге, це стосується Державної служби безпеки на транспорті. Я там хочу частину повноважень делегувати до наших місцевих органів самоуправління. Щоб вони могли теж долучитись до цього процесу, контролювати габаритно-вагові параметри автівок,

– пояснив Криклій.

По-третє, він вважає, що потрібно максимум запускати інтелектуальні транспортні системи, які дозволять аналізувати, розуміти, прогнозувати та вибудовувати стратегію розвитку дорожнього господарства. Безпека на дорогах залежить від тих же запитів і проблем, які вони будуть бачити за результатами аналітики.

"Бо досі вся ця аналітика доволі така віртуалізована. Відбувається збір інформації з різних папірців, але немає єдиної інтелектуальної системи. А це дуже важливо і суттєво покращить якість тієї інформації, з якою ми будемо працювати і вже після цього приймати управлінські рішення", – додав міністр.