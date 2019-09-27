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      ДТП У БРОВАРАХ 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Криклій відрегував на страшні ДТП на трасах України

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      Владислав Криклій
      Владислав Криклій / mvs.gov.ua

      За останній місяць в Україні сталось багато резонансних ДТП з трагічними наслідками. Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав ключові фактори, які необхідно змінити, щоб зменшити кількість аварій на дорогах.

      В інтерв'ю 24 каналу міністр сказав, що "для того, аби уникнути аварій не потрібно придумувати "велосипед".

      До слова: Смертельні ДТП на трасах України: Омелян пояснив причини трагедій

      За його словами, по-перше, потрібно мінімізувати людський фактор. Нам необхідно спільно з МЗС доопрацювати автоматичну фото- та відеофіксацію. Бо виходить якесь замкнене коло – ми будуємо кращої якості дороги, а люди починають швидше їздити. Вища швидкість – більше ДТП. А ДТП, які трапились на високій швидкості, несуть більшу загрозу для життя.

      По-друге, це стосується Державної служби безпеки на транспорті. Я там хочу частину повноважень делегувати до наших місцевих органів самоуправління. Щоб вони могли теж долучитись до цього процесу, контролювати габаритно-вагові параметри автівок,
      – пояснив Криклій. 

      По-третє, він вважає, що потрібно максимум запускати інтелектуальні транспортні системи, які дозволять аналізувати, розуміти, прогнозувати та вибудовувати стратегію розвитку дорожнього господарства. Безпека на дорогах залежить від тих же запитів і проблем, які вони будуть бачити за результатами аналітики.

      "Бо досі вся ця аналітика доволі така віртуалізована. Відбувається збір інформації з різних папірців, але немає єдиної інтелектуальної системи. А це дуже важливо і суттєво покращить якість тієї інформації, з якою ми будемо працювати і вже після цього приймати управлінські рішення", – додав міністр. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Дороги
      Джерело: 24 канал
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