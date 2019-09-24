Смертельні ДТП на трасах України: Омелян пояснив причини трагедій

За останній тиждень в Україні відбулося чимало смертельних ДТП, зокрема, за участі великих перевізних автобусів. В чому причина такої кількості аварій та чи пов'язано це з неякісними міжміськими маршрутками – у прямому ефірі 24 каналу в програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповів колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Про нещодавні ДТП

Омелян наголосив, що висловлює свої глибокі співчуття родинам загиблих і травмованих у ДТП.

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"У нас, на превеликий жаль, за ці вихідні, були такі криваві події. Окрім втрат на фронті, ми мали, фактично, 35 загиблих внаслідок ДТП і десятки порениних", – сказав колишній міністр

Він зазначив, що це були чотири масшатбні ДТП, які трапилися в різних областях України.

Два з них, дійсно, – за участі перевізників. Не зовсім коректно сказати, що це були так звані "Богдани" чи ті мікроавтобуси, які традиційно перевозять людей. Бо в іншому ДТП це був великий автобус. Зараз поліція з'ясовує всю ситуацію, що саме було причиною, але на сьогодні вже можна говорити, що власне людський фактор є тим, в результаті чого загинули люди,

– зазначив Омелян.

Про статистику ДТП у 2015 і 2018 роках

Колишній міністр наголосив, що ми маємо достатньо сумну статистику і величезні втрати.

"Це те, про що ми завжди говорили – що нам необхідно посилити дорожню безпеку. Завдяки створенню дорожнього фонду, завпровадженню окремої програми з безпеки руху ми змогли суттєво скоротити втрати внаслідок ДТП", – сказав він.

Я нагадаю 2015 рік, коли в нас було, фактично, більше п'яти тисяч смертей через ДТП. І в 2018 рік – коли все ще дуже багато, але значно менше – приблизно трьох тисяч,

– заявив Омелян.

Про міжміські перевезення

Журналіст Дмитро Гнап наголосив, що міжміські, міжобласні перевезення в Україні давно потребують кращого.

"Тим не менше ви обіцяли, що з маршрутками буде наведено лад, що переварені буси зніматимуть з ліній і конфісковуватимуть. Вони продовжують їздити, в них продовжують гинути українці. Чому не було наведено ладу з міжміськими перевезеннями? Коли вже мали би з'явитися справжні великі автобуси, в яких набагато безпечніше їздити", – спитав Гнап колишнього міністра.

Омелян нагадав про автобусну реформу, яку було проведено впродовж 2018 – 2019 років та водночас закцентував на тому, що, звісно, проблема і далі залишається.

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"Як ви знаєте, впродовж 2018 – 2019 років ми зробили велику автобусну реформу, в результаті якої на український автобусний ринок перевень зайшла найбільша світова компанія FlixBus. Вони співпрацюють з українськими перевізниками, завдяки чому в нас з'являються великі неоплани на міжобласних, міжнародних перевезеннях", – розповів колишній міністр.

Згідно з домовленістю з усіює компанією, протягом най,лижчих двох років 100 міст України будуть поєднані сучасним зручним транспортом,

– анонсував Омелян.

"Але ви абсолютно праві. Для того, щоби це було помітно на всіх автошляхах, на всіх з'єднаннях – це має бути окрема велика програма. Все впирається в банальні речі. Для того, щоб купити зручний велкиий транспорт – потрібні великі гроші. Ми неодноразово піднімали перед парламентом питання, що нам треба зняти, загороджувальні, фактично, імпортні ставки на імпорт таких автотранспортних засобів. Друга програма – це має бути лізинг за зручною ставкою для українських автоперевізників", – пояснив колишній міністр.

Ці всі пропозиції є відпрацьовані, законопроєкти відповідні були внесені в парламент. І я знаю, що вони зараз знову готові до внесення. Сподіваюся, що парламент проголосує їх в цьому скликанні,

– наголосив Омелян.