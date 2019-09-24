Смертельные ДТП на трассах Украины: Омелян объяснил причины трагедий

За последнюю неделю в Украине произошло немало смертельных ДТП, в частности, с участием крупных перевозочных автобусов. В чем причина такого количества аварий и связано ли это с некачественными междугородними маршрутками – в прямом эфире 24 канала в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян.

О недавних ДТП

Омелян подчеркнул, что выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших и травмированных в ДТП.

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"У нас, к большому сожалению, за эти выходные, были такие кровавые события. Кроме потерь на фронте, мы имели, фактически, 35 погибших в результате ДТП и десятки раненых", – сказал бывший министр

Он отметил, что это были четыре масшатбные ДТП, которые произошли в разных областях Украины.

Два из них, действительно, – с участием перевозчиков. Не совсем корректно сказать, что это были так называемые "Богданы" или те микроавтобусы, которые традиционно перевозят людей. Потому что в другом ДТП это был большой автобус. Сейчас полиция выясняет всю ситуацию, что именно было причиной, но на сегодня уже можно говорить, что собственно человеческий фактор является тем, в результате чего погибли люди,

– отметил Омелян.

О статистике ДТП в 2015 и 2018 годах

Бывший министр подчеркнул, что мы имеем достаточно печальную статистику и огромные потери.

"Это то, о чем мы всегда говорили – что нам необходимо усилить дорожную безопасность. Благодаря созданию дорожного фонда, завпровадженню отдельной программы по безопасности движения мы смогли существенно сократить потери вследствие ДТП", – сказал он.

Я напомню 2015 год, когда у нас было, фактически, более пяти тысяч смертей из-за ДТП. И в 2018 году – когда все еще очень много, но значительно меньше – около трех тысяч,

– заявил Омелян.

О междугородных перевозках

Журналист Дмитрий Гнап отметил, что междугородные, межобластные перевозки в Украине давно нуждаются в лучшем.

"Тем не менее вы обещали, что с маршрутками будет наведен порядок, что переваренные бусы будут снимать с линий и конфисковывать. Они продолжают ездить, в них продолжают гибнуть украинцы. Почему не был наведен порядок с междугородними перевозками? Когда уже должны были бы появиться настоящие большие автобусы, в которых гораздо безопаснее ездить", – Гнап спросил бывшего министра.

Омелян напомнил об автобусной реформе, которая была проведена в течение 2018 – 2019 годов и в то же время акцентировал на том, что, конечно, проблема и дальше остается.

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"Как вы знаете, в течение 2018-2019 годов мы сделали большую автобусную реформу, в результате которой на украинский автобусный рынок перевозок зашла крупнейшая мировая компания FlixBus. Они сотрудничают с украинскими перевозчиками, благодаря чему у нас появляются большие неопланы на межобластных, международных перевозках", – рассказал бывший министр.

Согласно договоренности с компанией, в течении ближайших двух лет 100 городов Украины будут совмещены современным удобным транспортом,

– анонсировал Омелян.

"Но вы абсолютно правы. Для того, чтобы это было заметно на всех автодорогах, на всех соединениях – это должна быть отдельная большая программа. Все упирается в банальные вещи. Для того, чтобы купить удобный большой транспорт – нужны большие деньги. Мы неоднократно поднимали перед парламентом вопрос, что нам надо снять, заградительные, фактически, импортные ставки на импорт подобных автотранспортных средств. Вторая программа – это должно быть лизинг по удобной ставке для украинских автоперевозчиков", – пояснил бывший министр.

Эти все предложения отработаны, соответствующие законопроекты были внесены в парламент. И я знаю, что они сейчас снова готовы к внесению. Надеюсь, что парламент проголосует их в этом созыве,

– подчеркнул Омелян.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСЛЕДНИХ МАСШТАБНЫХ СМЕРТЕЛЬНЫХ ДТП: