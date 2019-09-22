Из-за столкновения автомобиля с электроопорой на Хмельнитчине погибли 4 человека: детали, фото

Водитель Ford Mondeo не справился с управлением и врезался в электроопору. Автомобиль перевернулся, четыре человека погибли на месте, еще двое – в больнице. Случилось это в Хмельницкой области вблизи села Новосилки в ночь на 22 сентября.

Вызов поступил в 2 часа 5 минут ночи 22 сентября, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

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Сейчас деталей немного – ведется следствие. Известно, что чрезвычайники получали тела погибших из автомобиля, разжимая задние двери гидравлическими ножницами.

Смотрите видеонарезку из фото (ГСЧС и НП) с места ДТП:

На месте от травм скончались 4 человека – 1986, 1991, 1998 и 2001 годов рождения. Выжили еще один пассажир и водитель автомобиля (1994 года рождения). Оба – в больнице в тяжелом состоянии.

Фото с места аварии (ГСЧС и НП):

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