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      Из-за столкновения автомобиля с электроопорой на Хмельнитчине погибли 4 человека: детали, фото

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      ДТП в Хмельницкой области
      ДТП в Хмельницкой области / ГСЧС

      Водитель Ford Mondeo не справился с управлением и врезался в электроопору. Автомобиль перевернулся, четыре человека погибли на месте, еще двое – в больнице. Случилось это в Хмельницкой области вблизи села Новосилки в ночь на 22 сентября.

      Вызов поступил в 2 часа 5 минут ночи 22 сентября, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

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      Сейчас деталей немного – ведется следствие. Известно, что чрезвычайники получали тела погибших из автомобиля, разжимая задние двери гидравлическими ножницами.

      Смотрите видеонарезку из фото (ГСЧС и НП) с места ДТП:

      На месте от травм скончались 4 человека – 1986, 1991, 1998 и 2001 годов рождения. Выжили еще один пассажир и водитель автомобиля (1994 года рождения). Оба – в больнице в тяжелом состоянии.

      Фото с места аварии (ГСЧС и НП):

       

      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно на данный момент – в материале 24 канала.

      blog_ava
      Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Хмельницкого Постраждалі Жертвы ГСЧС
      Источник: 24 канал
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