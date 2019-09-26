Трагічна аварія на Донеччині: троє загиблих, серед них 6-річна дитина – фото

Неподалік Слов'янська у Донецькій області сталася страшна аварія, в якій загинули троє людей, зокрема шестирічна дівчинка. Ще дві жінки отримали травми.

У результаті лобового зіткнення двох автомобілів смертельні травми отримали двоє дорослих і шестирічна дитина. Пасажири іншого автомобіля травмовані. На місці працює поліція, яка встановлює обставини аварії.

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ДТП сталася близько 6:30 ранку на виїзді в Харківську область. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто Toyota.

Водій і пасажири Hyundai – 31-річна жінка та її шестирічна дочка – загинули на місці. Дві пасажирки Toyota госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Водій Toyota не постраждав.

Масштабна аварія поблизу Слов'янська / фото Нацполіції

Відзначимо, що уряд створив спеціальну групу, що розслідуватиме масштабні аварії із численними жертвами. Влада хоче зрозуміти причини виникнення ДТП на дорогах України.

Спецгрупа має з'ясувати чи пов'язані аварії з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів, або ж поганим освітленням доріг.