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      Трагічна аварія на Донеччині: троє загиблих, серед них 6-річна дитина – фото

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      Смертельна аварія на Донеччині
      Смертельна аварія на Донеччині / dn.npu.gov.ua

      Неподалік Слов'янська у Донецькій області сталася страшна аварія, в якій загинули троє людей, зокрема шестирічна дівчинка. Ще дві жінки отримали травми.

      У результаті лобового зіткнення двох автомобілів смертельні травми отримали двоє дорослих і шестирічна дитина. Пасажири іншого автомобіля травмовані. На місці працює поліція, яка встановлює обставини аварії.

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      ДТП сталася близько 6:30 ранку на виїзді в Харківську область. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто Toyota.

      Водій і пасажири Hyundai – 31-річна жінка та її шестирічна дочка – загинули на місці. Дві пасажирки Toyota госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Водій Toyota не постраждав.

      Масштабна аварія поблизу Слов'янська / фото Нацполіції

      Відзначимо, що уряд створив спеціальну групу, що розслідуватиме масштабні аварії із численними жертвами. Влада хоче зрозуміти причини виникнення ДТП на дорогах України.

      Спецгрупа має з'ясувати чи пов'язані аварії з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів, або ж поганим освітленням доріг.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Слов'янськ Жертви Діти і неповнолітні Постраждалі Поліція
      Джерело: 24 канал
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