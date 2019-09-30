ДТП в Україні та світі: кривава статистика та причини

Аварія за аварією. Одна кривавіша за іншу. Це не втілення голлівудських фантазій, не "Пункт призначення" з продовженням – це реальність України.

Ми тепер на шостому місці в Європі за смертністю у ДТП. На наших дорогах щороку гине 9 осіб на 100 тисяч населення, вказує довідковий сайт WorldLifeExpectancy. Попереду у цьому сумному рейтингу лише Росія, Албанія, Литва, Білорусь і Молдова.

Всього у рейтингу 38 країн. Найбезпечніше їздити у Швеції, Великобританії та Нідерландах – там гине менше 3 осіб на 100 тисяч населення.

До теми: Аварії на дорогах: чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності через ДТП

Зменшення жертв чи приховування

Українська статистика смертності в ДТП за останні роки така:

2018 – 3350 осіб;

2017 – 3432 осіб;

2016 – 3410 осіб;

2015 – 3301 осіб;

2014 – 4483 осіб;

2013 – 4833 осіб.

Найкривавішим в Україні за останні десятиліття був 2007 рік – тоді в ДТП загинули 9574 людини. Звісно, підвищення штрафів, покращення організації руху та зростання свідомості українців змінили трагічну статистику. Втім, вона все одно залишається дуже сумною і однією з найгірших у Європі. Ба більше, експерти кажуть, що не слід особливо радіти зниженню показників смертності за останні 5 років. Насамперед тому, що статистика не включає ДТП в анексованому Криму та окупованому Донбасі. Крім того, поліція не враховує померлих у лікарні після ДТП. Дані про смертність у ДТП від поліції та МОЗ відрізняються за даними громадських організацій на 10%.

Керівник ініціативи з безпеки дорожнього руху Vision Zero Віктор Загреба вважає, що статистика поліції може бути заниженою.

Ми як громадська організація робили точечні розслідування про кількість загиблих в ДТП у певних областях. Частина загиблих не фігурувала в офіційній статистиці. Тому я зробив висновок, що реальне число смертей в ДТП може бути вище, ніж офіційно повідомляється поліцією,

– розповів ВВС News Україна експерт.

Він додав, що з 2016 року припинилась дія постанови Кабміну про порядок обліку ДТП, а нової немає.

Експерт вважає, що серйозних структурних змін для покращення безпеки руху останніми роками не було. А стрибок смертності у 2007 року пов'язаний з бумом автокредитування, подальше падіння – з фінансовою кризою.

І ще. Наприклад, за даними поліції за перше півріччя 2018 року найпоширеніші причини ДТП з постраждалими в Україні такі: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду перехресть – разом майже 40% від усіх ДТП з постраждалими. У той же час наїзд на пішохідних переходах – 4%, водіння в нетверезому стані – 3,6%. Дивує? Експерти кажуть, що наша статистика далека від реалій. Та ж ВООЗ найчастішими причинами смертельних ДТП називає п'яне водіння, перевищення швидкості, відсутність захисту (шоломів, ременів безпеки та дитячих крісел). Чому наша і світова статистика так відрізняються? Експерти переконані, що у нас дуже недосконало рахують.

"Статистика, яку надає українська поліція, відрізняється з кількох причин. По-перше, наша поліція взагалі майже не займалася збором статистики. Інформація сильно відрізняється у поліції і медиків і загалом скоріше не відповідає реальним даним.

По-друге, для точного виявлення причини ДТП необхідно проводити додаткову роботу: дізнаватися, чи були люди пристебнутими, чи був водій тверезим тощо. Цим займаються не завжди. Все це накладається на бажання людей уникнути відповідальності, і якщо їм це вдається, то причини таких ДТП не потрапляють до офіційної статистики", – коментує Opendatabot Влад Антонов, засновник сторінки DTP.ua.

У Зімбабве гірше

Коли українці щодня дізнаються новини про ДТП, то думають, що у нас найгірше. Ні, найгірше у Зімбабве. Там гине 75 (!) людей на 100 тисяч населення. А Україну в світовому масштабі дослідницька організація WorldLifeExpectancy віднесла до країн з "низькою" кількістю смертей в ДТП. Ми з 9,1 трагічним випадком на 100 тисяч населення посідаємо у світовому рейтингу 131 місце. А найкращі ці позиції – 182 і 183 місце – ділять Швеція і Мікронезія, в яких показник смертності не набагато більше 2 людей на 100 тисяч.

Показник смертності в ДТП в Україні навіть менше, ніж у США. Там гине в середньому 12,4 людини на 100 тисяч населення. Але пишатися нам все одно нічим. Хоча б тому, що порівно з лідерами рейтингу у нас гине в 4,5 разів більше людей. До того ж, аналізуючи причини ДТП, варто зрозуміти, що, принаймні, половини з них можна було б уникнути, не чекаючи ідеального стану доріг, свіжої розмітки та правильно встановлених дорожніх знаків. Варто було б просто ввімкнути мізки і стати більш відповідальним.

Читайте також: Смертельна ДТП у Броварах: поліцейському обрали запобіжний захід

На дорогах гине більше, ніж від СНІДу

За даними Pulitzer Center світ у ДТП втрачає 1 млн 240 тисяч людей щороку. Перспектива: цей показник збільшиться до 3,6 млн смертей на рік до 2030 року. Дві третини загиблих в аваріях – чоловіки та хлопчики.

Взагалі смертність на дорогах – у 10 найпоширеніших причин смерті, куди входять серцево-судинні хвороби, захворювання дихальних шляхів, діабет, діарейні захворювання, туберкульоз, деменція. Для порівняння, у 2016 році, наприклад, майже стільки людей, як від ДТП, померло від туберкульозу, а СНІД забрав життя ще меншої кількості – 1 млн людей.

Експерти наголошують, що дорожні аварії не тільки позбавляють життя та знедолюють сім'ї, але й стають важким тягарем для бюджетів, економік, негативно впливають на суспільство і систему охорони здоров'я країн. Тому розвинуті країни все активніше борються з безладом на дорогах, підсилюють контроль за дорожньою інфраструктурою та автошколами, збільшують штрафи за порушення ПДР та проводять рейди проти нетверезих водіїв. Прикладом країн, яким вдалося у цьому питанні досягти успіху, можуть бути Швеція та Австралія. Кількість загиблих у Швеції, за деякими даними, приблизно дві сотні осіб на рік. І це найнижчий показник серед промислово розвинутих країн. Навіть враховуючи розмір країни та кількість населення в 10 млн осіб. Австралія "трохи" більша, проживає у ній 24 млн людей, і ще донедавна там гинуло 30 осіб на 100 тисяч населення. Але потім австралійці, як і шведи, якось навчилися шанувати закон і життя, тож смертність знизилася на 80%. Українцям теж варто було б повчитися багато чому – не сподіватися на одвічне "авось", шанувати своє і чуже життя та не гребувати законом. Не дарма кажуть, що правила дорожнього руху написані кров'ю. Свідки цьому: 1,2 млн. жертв ДТП щороку, в десятки разів більше постраждалих, ще більше – знедолених.

Високу смертність від ДТП у бідних країнах експерти пояснюють нерозвинутою інфраструктурою, поганими дорогами і неякісним рівнем медичного обслуговування, яке надається постраждалим у ДТП людям.

10 країн з найбільшою кількістю загиблих у ДТП

Антирейтинг Всесвітньої організації охорони здоров'я – чим нижчий рівень життя, тим більше аварій.

Індія: безлад і священні корови на дорогах

У цій країні щогодини гине на дорогах 17 осіб. Ще 408 людей на день і майже 150 тисяч на рік. 84% ДТП відбуваються з вини водіїв: неуважність, алкоголь, мобільний телефон. При цьому третина всіх ДТП с летальними наслідками відбувається за участю двоколісного транспорту, а смертність найбільш висока серед молоді. В Індії тільки дво-та триколісних ТЗ – 82 мільйони, а шлемами користуються далеко не всі. Індійські дороги – це уособлення безладу: відсутність ПДР, дорожніх знаків, розміток і катастрофічне різноманіття учасників дорожнього руху , включаючи візки, вантажних слонів та мулів. А що казати про корів, які в цій країні є священними, тому й ходять, де їм заманеться, в тому числі й на дорогах. З вини корів в Індії гине більше 500 людей на рік. А до уваги туристів – аварій з туристичними та рейсовими автобусами в Індії всього 8% від загальної кількості. Якщо це втішає…

Китай: права "за сало" і добивання поранених пішоходів

Рівень смертності на китайских дорогах стабільно жахливий – за різними даними від 58 до 160 тисяч людей на рік. Основна причина на думку самих китайців – велика кількість водіїв-самоучок, які просто купують права "за сало". Інша причина – низькі до смішного штрафи. А ще одна – ну, зовсім не смішна. Як пишуть ЗМІ, у китайців є абсолютно аморальна практика… добивати постраждалих в ДТП пішоходів. Логіка до болю проста: краще один раз оплатити похорони, ніж все життя утримувати інваліда. До речі, як не дивно, кількість смертельних ДТП через пиятику в Китаї більше на 2%, ніж у Росії.

США: без ременя і напідпитку

У Штатах, як кажуть, то густо, то пусто. Ситуація змінюється із покоління в покоління. До 1990-х років показники смертності на дорогах були в нормі: хороші дороги, якісні інженерні рішення, строгі стандарти, переслідування нетверезих водіїв давали результати. Потім кількість ДТП почала зростати, і американська влада посилила відповідальність, збільшила кількість поліцейських і таке інше, тож ситуація знову стабілізувалася. А ось 2013 рік став рекордним за рівнем смертності – більше 32 тисяч загиблих! Причиною цьому стали переважно непристебнуті ремені безпеки і нетверезі водії. Одним словом, розійшлися американці на повну. До речі, Америка перебуває на передостанньому місці в двадцятці развинутих країн з використання ременів. І попри те, що дороги в США вважаються все ж одними з найнебезпечніших, показник загиблих на 100 тисяч населення залишається високим – 12,4 смерті.

Рішення є! Криклій відреагував на страшні ДТП на трасах України

Іран: швидкісні "тарантайки"

Смертність на дорогах – одна з надважливих іранських проблем. За різними даними від 25 до 28 тисяч загиблих на рік. Винуватці: жахливий стан транспортних засобів, недотримання водіями елементарних ПДР, зокрема, перевищення швидкості. Через аварії бюджет країни втрачає мільярди доларів. У 2018 році президент країни особисто взяв участь у заходах Червоного Півмісяця проти дорожніх аварій.

Росія: "дураки и дороги"

19 тисяч загиблих у 170 тисячах аварій. Показник в 3-4 рази вищий за європейські країни. Переважна більшість аварій – з вини водіїв, в тому числі п'яних. Місцеві ЗМІ пишуть, що переважно аварії відбуваються у великих містах, де щільний автомобільних потік, більш динамічний спосіб життя і… нахабні пішоходи. У регіонах процент смертності значно нижчий, але там своя біда – збільшується аварійність серед водіїв автобусів, в тому числі через пиятику. Низький рівень автоосвіти, погана дорожня розмітка, "дірявий" стан дорожнього полотна – все це призводить до жахів на російських дорогах.

Таїланд: безвідповідальність всіх і вся

У 2017 році в Таїланді якось тільки за один тиждень загинуло майже 500 осіб. За рік тут під колесами гине за деякими даними до 14 тисяч людей. Причина: тотальна безвідповідальність. Чиновників, які мають контролювати дотримання законодавства, водіїв, які мають його дотримуватися. В результаті: безконтрольне будівництво та ремонт доріг, водіння без прав і божевільні мопедисти, для яких взагалі "закон не писаний".

Вьєтнам: "хрустики" на дорогах

ДТП – ліки проти морщин. Перефразовуючи Віктора Цоя, так можна сказати про в'єтнамців, більшість з яких гине на дорогах. За даними місцевих соціологів, кожні три роки під колесами гине більше людей, ніж за століття від пандемії. Приблизно 14 тисяч на рік. Більше 80% – молодь. Причина – любов до мотоциклів і нелюбов до якісних шлемів. Купують доступні за ціною, які не можуть захистити навіть від слабкого удару.

Доповнюють картину багатокілометрові затори, слабкий контроль поліції, погана школа водіння і жахливі дороги.

Єгипет: миски на колесах

Від 10 000 до 12 000 загиблих єгиптян щороку. 20% – пішоходи. Причина: їздять всі і на всьому, що хоч якось рухається. Велике мито на імпортні авто позбавляє єгиптян можливості їх купувати. Дороги хороші, але найголовніше правило дорожнього руху – гучний клаксон. Тому затори – це як бої без правил.

Лівія: чорна справа війни

За офіційною статистикою, тут щороку гине приблизно 4,5 тисяч людей. Тут корективи вносять постійні військові дії, через які владі не до вирішення питання якісного дорожнього руху. Вкрадені машини, відсутність праві у законних чи незаконних власників, розбиті дороги, поганий стан транспорту – ось типова дорожня обстановка у Лівії. Мінус мільярд доларів щорічних втрат бюджету від ДТП.

Нігерія: лечу, як хочу

У Нігерії лише кілька років тому ввели іспити на знання ПДР для отримання водійського посвідчення. В цілому ж картина така: напівграмотні люди на дуже старих авто їздять, не знаючи правил, жахливими дорогами. Показовий приклад: винуватицею дорожньої пригоди стала велетенська яма на дорозі, яку одночасно намагалися об'їхати вантажівка і шкільний автобус. У результаті загинуло більше 20 школярів.

Читайте також: Розслідування резонансних ДТП: уряд створив спецкомісію