Автобус сообщением "Киев – Москва" лег на бок на Черниговщине: есть пострадавшие

Днем 12 января на Черниговщине вблизи одного из сел Козелецкого района перевернулся пассажирский автобус сообщением "Киев – Москва". На его борту находились 17 пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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По словам правоохранителей, водитель не справился с управлением, поэтому автобус лег на правый бок.

Автобус ехал из Киева в Москву

В результате инцидента пострадала одна женщина-пассажир и была доставлена в Козелецкую районную больницу. Сейчас жизни потерпевшей ничего не угрожает. Правда, впоследствии за медицинской помощью обратились еще два пассажира.

На борту автобуса находились 17 пассажаров: медицинская помощь была оказана троим

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, накануне в Краматорске на Донетчине водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, а затем столкнулся с рейсовым автобусом "Старый город – Малотарановка". В результате погибла семья из трех человек.