Двухэтажный автобус въехал в остановку в Канаде: много жертв и раненых

Под вечер 11 января по местному времени в столице Канады Оттаве двухэтажный автобус протаранил транзитную остановку. В результате инцидента по меньшей мере три человека погибли (один из них находился на платформе в момент столкновения) и более двадцати получили ранения.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти, трагедия произошла в час пик.

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Повреждения получил и сам автобус – крыша остановки пронзила его верхнюю часть.



Двухэтажный автобус протаранил остановку в Канаде: есть жертвы

"Сегодня в 15:50 на транспортном узле Уэстборо автобус врезался в остановку. 23 человека получили различные травмы – они госпитализированы. Мы можем подтвердить, что, к сожалению, 3 человека погибли – два в автобусе и один на остановке", – сообщил мэр Оттавы Джим Уотсон.

A double-decker bus crashed in Ottawa, Ontario, killing three people and injuring at least 20, Mayor Jim Watson said https://t.co/Cc3DxxRRhW pic.twitter.com/Mj6blhhQCs — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 12, 2019

По его словам, власть столицы Канады предоставит всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

23 people injured and 3 fatalities in the Westboro bus incident. Our hearts and condolences go out to all those injured, those who lost their lives as well as to their families. I’ve asked our staff to make available all necessary resources to help those affected by this tragedy. — Jim Watson (@JimWatsonOttawa) January 12, 2019

Как сообщили в центральной больнице города, к ним в критическом состоянии были доставлены 9 человек. Зато руководитель парамедицинских служб Майлс Кэссиди утверждает, что в целом медики госпитализировали 25 человек: 14 из них находятся в в критическом состоянии и 11 – в тяжелом.



По словам свидетелей, на месте инцидента было очень много крови

Глава полиции Оттавы Шарль Бордело, в свою очередь, отметил, что женщина-водитель автобуса арестована, и сейчас ее допрашивают правоохранители.



В результате ДТП, по последней информации, 3 человека погибли и 25 ранены

"По факту столкновения ведется следствие. Офицеры полиции проверяют записи с камер наблюдения, а также видеоматериалы, которые сняли свидетели происшествия", – сказал он журналистам, не сообщив других деталей.

Добавим, что на месте инцидента находятся до 30 карет скорой помощи, полицейские и спасатели. В то же время в районе аварии частично перекрыто движение автотранспорта.

Напомним, 23 апреля 2018 года белый фургон въехал в толпу людей на улице в Торонто. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 15 попали в больницу.