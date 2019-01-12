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      Двухэтажный автобус въехал в остановку в Канаде: много жертв и раненых

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      Место столкновения двухэтажного автобуса с остановкой в Канаде
      Место столкновения двухэтажного автобуса с остановкой в Канаде / Соцсети

      Под вечер 11 января по местному времени в столице Канады Оттаве двухэтажный автобус протаранил транзитную остановку. В результате инцидента по меньшей мере три человека погибли (один из них находился на платформе в момент столкновения) и более двадцати получили ранения.

      Как сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти, трагедия произошла в час пик.

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      Повреждения получил и сам автобус – крыша остановки пронзила его верхнюю часть.

      ДТП, Канада, автобус, жертвы, Оттава
      Двухэтажный автобус протаранил остановку в Канаде: есть жертвы

      "Сегодня в 15:50 на транспортном узле Уэстборо автобус врезался в остановку. 23 человека получили различные травмы – они госпитализированы. Мы можем подтвердить, что, к сожалению, 3 человека погибли – два в автобусе и один на остановке", – сообщил мэр Оттавы Джим Уотсон.

      По его словам, власть столицы Канады предоставит всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

      Как сообщили в центральной больнице города, к ним в критическом состоянии были доставлены 9 человек. Зато руководитель парамедицинских служб Майлс Кэссиди утверждает, что в целом медики госпитализировали 25 человек: 14 из них находятся в в критическом состоянии и 11 – в тяжелом.

      ДТП, Канада, автобус, жертвы, Оттава
      По словам свидетелей, на месте инцидента было очень много крови

      Глава полиции Оттавы Шарль Бордело, в свою очередь, отметил, что женщина-водитель автобуса арестована, и сейчас ее допрашивают правоохранители.

      ДТП, Канада, автобус, жертвы, Оттава
      В результате ДТП, по последней информации, 3 человека погибли и 25 ранены

      "По факту столкновения ведется следствие. Офицеры полиции проверяют записи с камер наблюдения, а также видеоматериалы, которые сняли свидетели происшествия", – сказал он журналистам, не сообщив других деталей.

      Добавим, что на месте инцидента находятся до 30 карет скорой помощи, полицейские и спасатели. В то же время в районе аварии частично перекрыто движение автотранспорта.

      Напомним, 23 апреля 2018 года белый фургон въехал в толпу людей на улице в Торонто. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 15 попали в больницу.

      Теги: Жертвы Транспорт Аварии и ДТП Канада
      Источник: 24 Канал
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