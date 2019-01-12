Двоповерховий автобус в'їхав у зупинку у Канаді: багато жертв і поранених

Надвечір 11 січня за місцевим часом у столиці Канади Оттаві двоповерховий автобус протаранив транзитну зупинку. У результаті інциденту щонайменше три людини загинули (один із них перебував на платформі у моменті зіткнення) і понад двадцять зазнали поранень.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу, трагедія сталася у годину пік.

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Пошкоджень зазнав і сам автобус – дах зупинки простромив його верхню частину.



Двоповерховий автобус протаранив зупинку у Канаді: є жертви

"Сьогодні о 15:50 на транспортному вузлі Вестборо автобус врізався у зупинку. 23 людини отримали різні травми – їх госпіталізовано. Ми також можемо підтвердити, що, на жаль, 3 людини загинули – два в автобусі і один на зупинці", – сповістив мер Оттави Джим Вотсон.

A double-decker bus crashed in Ottawa, Ontario, killing three people and injuring at least 20, Mayor Jim Watson said https://t.co/Cc3DxxRRhW pic.twitter.com/Mj6blhhQCs — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 12, 2019

За його словами, влада столиці Канади надасть всю необхідну допомогу родинам загиблих і потерпілих.

23 people injured and 3 fatalities in the Westboro bus incident. Our hearts and condolences go out to all those injured, those who lost their lives as well as to their families. I’ve asked our staff to make available all necessary resources to help those affected by this tragedy. — Jim Watson (@JimWatsonOttawa) January 12, 2019

Як повідомили у центральній лікарні міста, до них у критичному стані було доправлено 9 осіб. Натомість керівник парамедичних служб Майлс Кессід переконує, що загалом медики госпіталізували 25 осіб: 14 з них перебувають у у критичному стані та 11 – у важкому.



За словами свідків, на місці інциденту було дуже багато крові

Очільник поліції Оттави Шарль Бордело, зі свого боку, зазначив, що водійку автобуса заарештовано, і наразі її допитують правоохоронці.



У результаті ДТП, за останньою інформацією, 3 людини загинули та 25 поранено

"За фактом зіткнення триває слідство. Офіцери поліції перевіряють записи з камер спостереження, а також відеоматеріали, які зняли свідки події", – сказав він журналістам, не повідомивши інших деталей.

Додамо, що на місці інциденту перебувають до 30 карет швидкої допомоги, поліцейські та рятувальники. Водночас у районі аварії частково перекрито рух автотранспорту.