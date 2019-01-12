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      Двоповерховий автобус в'їхав у зупинку у Канаді: багато жертв і поранених

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      Місце зіткнення двоповерхового автобусу з зупинкою у Канаді
      Місце зіткнення двоповерхового автобусу з зупинкою у Канаді / Соцмережі

      Надвечір 11 січня за місцевим часом у столиці Канади Оттаві двоповерховий автобус протаранив транзитну зупинку. У результаті інциденту щонайменше три людини загинули (один із них перебував на платформі у моменті зіткнення) і понад двадцять зазнали поранень.

      Як повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу, трагедія сталася у годину пік.

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      Пошкоджень зазнав і сам автобус – дах зупинки простромив його верхню частину.

      ДТП, Канада, автобус, жертви, Оттава
      Двоповерховий автобус протаранив зупинку у Канаді: є жертви 

      "Сьогодні о 15:50 на транспортному вузлі Вестборо автобус врізався у зупинку. 23 людини отримали різні травми – їх госпіталізовано. Ми також можемо підтвердити, що, на жаль, 3 людини загинули – два в автобусі і один на зупинці", – сповістив мер Оттави Джим Вотсон.  

      За його словами, влада столиці Канади надасть всю необхідну допомогу родинам загиблих і потерпілих.

      Як повідомили у центральній лікарні міста, до них у критичному стані було доправлено 9 осіб. Натомість керівник парамедичних служб Майлс Кессід переконує, що загалом медики госпіталізували 25 осіб: 14 з них перебувають у у критичному стані та 11 – у важкому. 

      ДТП, Канада, автобус, жертви, Оттава
      За словами свідків, на місці інциденту було дуже багато крові 

      Очільник поліції Оттави Шарль Бордело, зі свого боку, зазначив, що водійку автобуса заарештовано, і наразі її допитують правоохоронці. 

      ДТП, Канада, автобус, жертви, Оттава
      У результаті ДТП, за останньою інформацією, 3 людини загинули та 25 поранено 

      "За фактом зіткнення триває слідство. Офіцери поліції перевіряють записи з камер спостереження, а також відеоматеріали, які зняли свідки події", – сказав він журналістам, не повідомивши інших деталей. 

      Додамо, що на місці інциденту перебувають до 30 карет швидкої допомоги, поліцейські та рятувальники. Водночас у районі аварії частково перекрито рух автотранспорту.

      Нагадаємо,  23 квітня 2018 року білий фургон в’їхав у натовп людей на вулиці у Торонто. Внаслідок інциденту загинули 10 осіб, ще 15 потрапили до лікарні.

      Теги: Жертви Канада Аварії та ДТП Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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