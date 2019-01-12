Двоповерховий автобус в'їхав у зупинку у Канаді: багато жертв і поранених
Надвечір 11 січня за місцевим часом у столиці Канади Оттаві двоповерховий автобус протаранив транзитну зупинку. У результаті інциденту щонайменше три людини загинули (один із них перебував на платформі у моменті зіткнення) і понад двадцять зазнали поранень.
Як повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу, трагедія сталася у годину пік.
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Пошкоджень зазнав і сам автобус – дах зупинки простромив його верхню частину.
Двоповерховий автобус протаранив зупинку у Канаді: є жертви
"Сьогодні о 15:50 на транспортному вузлі Вестборо автобус врізався у зупинку. 23 людини отримали різні травми – їх госпіталізовано. Ми також можемо підтвердити, що, на жаль, 3 людини загинули – два в автобусі і один на зупинці", – сповістив мер Оттави Джим Вотсон.
За його словами, влада столиці Канади надасть всю необхідну допомогу родинам загиблих і потерпілих.
Як повідомили у центральній лікарні міста, до них у критичному стані було доправлено 9 осіб. Натомість керівник парамедичних служб Майлс Кессід переконує, що загалом медики госпіталізували 25 осіб: 14 з них перебувають у у критичному стані та 11 – у важкому.
За словами свідків, на місці інциденту було дуже багато крові
Очільник поліції Оттави Шарль Бордело, зі свого боку, зазначив, що водійку автобуса заарештовано, і наразі її допитують правоохоронці.
У результаті ДТП, за останньою інформацією, 3 людини загинули та 25 поранено
"За фактом зіткнення триває слідство. Офіцери поліції перевіряють записи з камер спостереження, а також відеоматеріали, які зняли свідки події", – сказав він журналістам, не повідомивши інших деталей.
Додамо, що на місці інциденту перебувають до 30 карет швидкої допомоги, поліцейські та рятувальники. Водночас у районі аварії частково перекрито рух автотранспорту.