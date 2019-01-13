Автобус сполученням "Київ – Москва" ліг на бік на Чернігівщині: є потерпілі
Удень 12 січня на Чернігівщині поблизу одного з сіл Козелецього району перекинувся пасажирський автобус сполученням "Київ – Москва". На його борту перебували 17 пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.
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За словами правоохоронців, водій не упорався з керуванням, відтак автобус ліг на правий бік.
Автобус їхав з Києва до Москви
У результаті інциденту постраждала одна жінка-пасажир, і її було доправлено до Козелецької районної лікарні. Наразі життю потерпілої нічого не загрожує. Щоправда, згодом по медичну допомогу звернулися ще два пасажири.
На борту автобуса перебували 17 пасажарів: медичну допомогу було надано трьом
На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Козелецького відділку поліції.
На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, напередодні у Краматорську на Донеччині водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, відтак зіткнувся з рейсовим автобусом "Старий город – Малотаранівка". У результаті загинула сім'я з трьох осіб.