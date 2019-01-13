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      Автобус сполученням "Київ – Москва" ліг на бік на Чернігівщині: є потерпілі

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      Пасажирський автобус перекинувся на Чернігівщині: госпіталізовано одну пасажирку
      Пасажирський автобус перекинувся на Чернігівщині: госпіталізовано одну пасажирку / Прес-служба Нацполіції у Чернігівській області

      Удень 12 січня на Чернігівщині поблизу одного з сіл Козелецього району перекинувся пасажирський автобус сполученням "Київ – Москва". На його борту перебували 17 пасажирів.

      Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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      За словами правоохоронців, водій не упорався з керуванням, відтак автобус ліг на правий бік.

      Автобус, ДТП, Чернігівщина, Київ, Москва, потерпілі
      Автобус їхав з Києва до Москви 

      У результаті інциденту постраждала одна жінка-пасажир, і її було доправлено до Козелецької районної лікарні. Наразі життю потерпілої нічого не загрожує. Щоправда, згодом по медичну допомогу звернулися ще два пасажири.

      Автобус, ДТП, Чернігівщина, Київ, Москва, потерпілі
      На борту автобуса перебували 17 пасажарів: медичну допомогу було надано трьом 

      На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Козелецького відділку поліції.

      Автобус, ДТП, Чернігівщина, Київ, Москва, потерпілі
      На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група 

      Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

      Нагадаємо, напередодні у Краматорську на Донеччині водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, відтак зіткнувся з рейсовим автобусом "Старий город – Малотаранівка". У результаті загинула сім'я з трьох осіб.

      Теги: Новини України Транспорт Аварії та ДТП Поліція Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
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