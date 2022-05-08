Автобусы – на свободной территории: из "Азовстали" и Мариуполя удалось спасти еще 173 человека

Десять автобусов с эвакуированными мариупольцами вечером 8 мая добрались до территории, которая подконтрольна Украине. Всего удалось эвакуировать 173 человека – как из самого Мариуполя, так и из "Азовстали".

В Мариупольском горсовете поблагодарили за эвакуацию героических защитников из "Азовстали". Ведь это стоило жизни 3 бойцам и еще 6 – получили ранения.

Актуально Россия не хочет отпускать украинских военных из Мариуполя: только менять пленных на пленных

Мариупольский горсовет поблагодарил также ООН и Красный Крест

Мариупольские власти также поблагодарили за помощь вице-премьера Ирину Верещук, Красный Крест и представителей ООН. Главные усилия к тому, чтобы процесс не сорвался, приложили украинские защитники.

Вооруженные силы Украины и полк "Азов" ценой сверхусилия не только держат оборону, но и спасают гражданских. А враг в это время бьет в спину. Цинично, коварно, по-русски,

– отметили в Мариупольском горсовете.

Смотрите видео с эвакуационной колонной из Мариуполя:

Оккупанты разлучили маленькую Алису с ее мамой

Однако в полку "Азов" сообщили плохую новость: во время последней эвакуации с завода 4-летнюю девочку Алису разлучили с ее мамой. Ребенок стал известен, ведь его показывали в видео из подземелий завода – чтобы доказать необходимость эвакуации.

До Запорожья доехал только ребенок. Ее мама, вероятно, осталась на территории донецкой псевдореспублики – в "фильтрационном лагере". Воины просят мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку самого близкого человека.

Алису знают все – как девочку из подземелья "Азовстали": видео