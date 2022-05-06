Об этом рассказал на вечернем брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

Важно Приближения конца войны не видим, Россия не делает для этого шагов, – Зеленский

Защитники Мариуполя держатся на "Азовстали"

Гарнизон Мариуполя смело держится в очень сложных условиях. Российские оккупанты обстреливают завод буквально со всего: здесь и дальняя, и фронтовая авиация; и артиллерия, и танки, и огонь с кораблей.

Офис Президента, украинская дипломатия, Кабмин, Верховная Рада прилагают огромные усилия, чтобы эвакуировать гражданских из "Азовстали" и помочь военным политико-дипломатическим путем, который сейчас единственно возможный в этих условиях, – отметил Алексей Арестович.

Штурм "Азовстали": что происходит

Российские оккупанты несколько дней штурмовали "Азовсталь". 4 мая им удалось прорваться на территорию завода. На время не было связи с украинскими защитниками.

Вечером 4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал обращение, что на территории завода продолжаются жесткие и ожесточенные бои. Украинские военные выполняют приказ о защите. По его словам, в подземельях завода также находятся гражданские, которых нужно эвакуировать.

5 мая обратился ко всему миру заместитель командира полка "Азов". Он призвал оказать помощь как гражданским, так и военным, находящимся в укрытиях "Азовстали".

6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что началась новая волна эвакуации гражданских из "Азовстали". Известно, что за два предварительных этапа удалось вывезти около 500 гражданских.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул : если россияне убьют гражданских и защитников Мариуполя, то он не сможет продолжать переговоры с Россией.

Военная деблокада Мариуполя, по словам Зеленского, возможна только тогда, когда Украине предоставят достаточное количество оружия.

Кроме того, сегодня, 6 мая, оккупанты обстреляли одно из эвакуационных авто, которое подвезли на завод, чтобы забрать гражданских. Погиб один боец, еще шестеро получили ранения.

Русские почти полностью уничтожили Мариуполь. Они еще не дают доставить в город гуманитарную помощь. Люди буквально вынуждены пить воду из луж.

Бесчеловечность и жестокость – вот как русские военные относятся к людям. Смерть не вызвана войной. Это не боевые действия. Это пытка. Это терроризм,

– отметил Владимир Зеленский.