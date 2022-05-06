Про це розповів на вечірньому брифінгу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

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Захисники Маріуполя тримаються на "Азовсталі"

Гарнізон Маріуполя відважно тримається у надзвичайно складних умовах. Російські окупанти обстрілюють завод буквально зі всього: тут і дальня, і фронтова авіація; і артилерія, і танки, і вогонь з кораблів.

Офіс Президента, українська дипломатія, Кабмін, Верховна Рада докладають величезних зусиль, щоб евакуювати цивільних з "Азовсталі" та допомогти військовим політико-дипломатичним шляхом, який наразі єдиний можливий в цих умовах, – зазначив Олексій Арестович.

Штурм "Азовсталі": що відбувається

Російські окупанти кілька днів штурмували "Азовсталь". 4 травня їм вдалося прорватися на територію заводу. На певний час не було зв’язку з українськими захисниками.

Ввечері 4 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав звернення, що на території заводу тривають жорсткі та запеклі бої. Українські військові виконують наказ тримати оборону. За його словами, в підземеллях заводу також перебувають цивільні, яких потрібно евакуювати.

записав звернення, що на території заводу тривають жорсткі та запеклі бої. Українські військові виконують наказ тримати оборону. За його словами, в підземеллях заводу також перебувають цивільні, яких потрібно евакуювати. 5 травня звернувся до усього світу заступник командира полку "Азов". Він закликав надати допомогу як цивільним, так і військовим, які перебувають в укриттях "Азовсталі".

6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що почалася нова хвиля евакуації цивільних з "Азовсталі". Відомо, що за два попередні етапи вдалося вивезти близько 500 цивільних.

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив : якщо росіяни вб’ють цивільних та захисників Маріуполя, то він не зможе продовжувати переговори з Росією.

: якщо росіяни вб’ють цивільних та захисників Маріуполя, то він не зможе продовжувати переговори з Росією. Військова деблокада Маріуполя, за словами Зеленського, можлива лише тоді, коли Україні нададуть достатню кількість зброї.

Крім того, сьогодні, 6 травня, окупанти обстріляли одне з евакуаційних авто, яке підвезли до заводу, щоб забрати цивільних. Загинув один боєць, ще шестеро отримали поранення.

Росіяни майже повністю знищили Маріуполь. Вони ще й не дають доставити в місто гуманітарну допомогу. Люди буквально змушені пити воду із калюж.

Нелюдяність і жорстокість – ось як російські військові ставляться до людей. Смерть не викликана війною. Це не бойові дії. Це тортури. Це тероризм,

– зазначив Володимир Зеленський.

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