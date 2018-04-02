Автодорога из Минска до границы с Польшей станет платной

После реконструкции белорусская трасса М6/Е28 Минск – Гродно – граница Польши (Брузги) станет платной.

Об этом 2 апреля сообщил министр транспорта и коммуникаций Сивак, передает БелТА.

В предыдущие годы была принята норма: дороги, которые реконструируют, становятся платными. За исключением второй кольцевой дороги,

– сообщил Анатолий Сивак.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 1,6 тыс. км платных дорог. Планируется, что к 2021 году их протяженность составит 1786 километров. Деньги, которые взимают за проезд по платным дорогам, идут на содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог в стране.

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Напомним, в конце февраля Верховная Рада утвердила законопроект о платных дорогах в Украине. По информации Министерства инфраструктуры, платными могут быть новые дороги, уже имеющиеся дороги платными не станут. Максимальную плату за разовый проезд будет определять Кабмин.