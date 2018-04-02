Автодорога з Мінська до кордону Польщі стане платною

Після реконструкції білоруська траса М6 / Е28 Мінськ – Гродно – кордон Польщі (Брузги) стане платною.

Про це 2 квітня повідомив міністр транспорту і комунікацій Сивак, передає БелТА.

У попередні роки була прийнята норма: дороги, які реконструюють, стають платними. За винятком другої кільцевої дороги,

– повідомив Анатолій Сивак.

На сьогоднішній день в Білорусі налічується понад 1,6 тис. км платних доріг. Планується, що до 2021 року їх протяжність становитиме 1786 кілометрів. Гроші, які стягують за проїзд по платних дорогах, йдуть на утримання, ремонт і розвиток автомобільних доріг в країні.

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Нагадаємо, наприкінці лютого Верховна Рада затвердила законопроект про платні дороги в Україні. За інформацією Міністерства інфраструктури, платними можуть бути нові дороги, уже наявні дороги платними не стануть. Максимальну плату за разовий проїзд визначатиме Кабмін.