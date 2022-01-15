В результате столкновения травмировались 7 человек, среди которых 3 детей. Об этом сообщили специалисты ГСЧС, которые работали на месте аварии.

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Пострадавшие в больнице

Как утверждают спасатели, сейчас пострадавшие находятся в больнице в Ужгороде. Все они жители областного центра и Ужгородского района.

Авария была настолько мощной, что работникам ГСЧС пришлось специнструментом вырезать одну пострадавшую из искореженного кузова авто. Ее передали медикам. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Среди 7 пострадавших в ДТП есть 3 детей / Фото ГСЧС

Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах.

Масштабные ДТП в Украине

На окружной Харькова лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и такси. В ДТП погибли 3 человека, пострадали малолетние дети. В службе такси "30-40" заявляли, что на момент аварии водитель Toyota Camry не был на работе. Он использовал арендованный автомобиль с личной целью.

На трассе Одесса – Киев произошла смертельная авария. СМИ сообщали, что в ней погибла жена Олега Данченко. Спасателям было довольно трудно достать тело из разбитого авто.

Очень серьезная авария произошла утром 14 января на Сквирском шоссе в Белой Церкви Киевской области. Водитель грузовика не справился с управлением и лоб в лоб въехал в легковую Skoda.

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