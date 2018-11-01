Автокефалия для Украины: Путин отметился новым заявлением и угрозами

Президент России Владимир Путин заявил, что "вмешательство в церковную жизнь" на постсоветском пространстве якобы грозит разрушением цивилизационных ценностей, и это может иметь серьезе последствия.

Об этом глава Кремля заявил на Всемирном русском народном соборе, передает ТСН.

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Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель – создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах,

– сказал он.

Путин добавил, что подобная практика якобы имеет место во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве. При этом, российский президент отметил, что "пещерный национализм, русофобия, осуществляются беспардонные и грубые вмешательства в церковную жизнь".

Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна. Но убежден: жизнь все расставит на места. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды и справедливости, просто здравого смысла", – заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля отметил, что влияние государств в мире зависит не только от экономических достижений, но и от "духовного потенциала".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и был принят разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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