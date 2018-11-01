Автокефалія для України: Путін відзначився новою заявою і погрозами

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "втручання в церковне життя" на пострадянському просторі нібито загрожує руйнуванням цивілізаційних цінностей, і воно може мати серйозі наслідки.

Про це глава Кремля заявив на Всесвітньому російському народному соборі, передає ТСН.

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Ми бачимо, які зусилля докладаються сьогодні, щоб переформатувати світ, зруйнувати цивілізаційні цінності і ті культурно-історичні простори, які складалися століттями. Мета – створити різного роду безликі протекторати. Адже роз'єднаними народами, позбавленими національної пам'яті, зведеними до рівня васалів, простіше і зручніше управляти, використовувати як розмінну монету в своїх інтересах,

– сказав він.

Путін додав, що подібна практика нібито має місце у багатьох регіонах світу, в тому числі і на пострадянському просторі. При цьому, російський президент зазначив, що використовується "печерний націоналізм, русофобія, здійснюються безпардонні і грубі втручання в церковне життя".

2Подібна політика загрожує серйозними наслідками, вона небезпечна. Але переконаний: життя усе розставить на місця. Тому що не можна змусити людей йти проти своєї віри, своїх традицій, сімейної родоводу, врешті-решт, проти правди і справедливості, просто здорового глузду", – заявив Путін.

Окрім того, глава Кремля зазначив, що вплив держав у світі залежить не лише від економічних досягнень, а й від "духовного потенціалу".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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