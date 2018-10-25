Автокефалия для Украины: в Госдепе США выразили свою позицию

Граждане Украины имеют право самостоятельно решать свои религиозные вопросы, и они также имеют право на создание собственной автокефальной православной церкви.

Об этом заявил посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек, передает "Радио Свобода".

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Это неотъемлемое право украинской православной церкви и самих украинцев – решать религиозные вопросы так, как положено именно им. Так, как они заслуживают. Без помех, без всякого вмешательства извне. И это тот путь, который мы видим для украинской православной церкви – вот как все должно продвигаться. Это американское понимание, это американская позиция,

– подчеркнул дипломат.

Кроме того, представитель Госдепа вспомнил недавнее посещение Киева, где он встречался с чиновниками и религиозными лидерами.

"Я озвучивал позицию Соединенных Штатов Америки – любая церковь, любая религиозная группа имеют право жить так, как считают нужным. Это их право! Это не та сфера, куда вообще должно вмешиваться государство", – добавил Браунбек.

Напомним, недавно Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора, и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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