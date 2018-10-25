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      Автокефалия для Украины: в Госдепе США выразили свою позицию

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      В Госдепе США заявили, что украинцы имеют право на свою поместную церковь
      В Госдепе США заявили, что украинцы имеют право на свою поместную церковь / Фото из открытых источников

      Граждане Украины имеют право самостоятельно решать свои религиозные вопросы, и они также имеют право на создание собственной автокефальной православной церкви.

      Об этом заявил посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек, передает "Радио Свобода".

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      Это неотъемлемое право украинской православной церкви и самих украинцев – решать религиозные вопросы так, как положено именно им. Так, как они заслуживают. Без помех, без всякого вмешательства извне. И это тот путь, который мы видим для украинской православной церкви – вот как все должно продвигаться. Это американское понимание, это американская позиция,
      – подчеркнул дипломат.

      Кроме того, представитель Госдепа вспомнил недавнее посещение Киева, где он встречался с чиновниками и религиозными лидерами.

      "Я озвучивал позицию Соединенных Штатов Америки – любая церковь, любая религиозная группа имеют право жить так, как считают нужным. Это их право! Это не та сфера, куда вообще должно вмешиваться государство", – добавил Браунбек.

      Напомним, недавно Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора, и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Томос Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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