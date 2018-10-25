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      Автокефалія для України: у Держдепі США висловили свою позицію

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      У Держдепі США заявили, що українці мають право на власну помісну церкву
      У Держдепі США заявили, що українці мають право на власну помісну церкву / Фото з відкритих джерел

      Громадяни України мають право самостійно вирішувати свої релігійні питання, і вони також мають право на створення власної автокефальної православної церкви.

      Про це заявив посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек, передає "Радіо Свобода".

      Читайте також: "Вони стали самостійними": Варфоломій відстоюватиме право України на автокефалію

      Це невід’ємне право української православної церкви та самих українців – вирішувати релігійні питання так, як годиться саме їм. Так, як вони заслуговують. Без жодних перешкод, без жодного втручання ззовні. І це той шлях, який ми бачимо для української православної церкви – ось як все має просуватися. Це американське розуміння, це американська позиція,
      – наголосив дипломат.

      Окрім того, представник Держдепу пригадав нещодавні відвідини Києва, де він зустрічався з посадовцями та релігійними лідерами.

      "Я озвучував позицію Сполучених Штатів Америки – будь-яка церква, будь-яка релігійна група мають право жити так, як вважають за потрібне. Це їхнє право! Це не та сфера, куди взагалі має втручатися держава", – додав Браунбек.

      Нагадаємо, нещодавно Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Томос Новини України Новини політики Новини США Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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