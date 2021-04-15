В Днепре на перекрестке улиц Павлова и Академика Белелюбского 15 апреля грузовик с краном наехал на пожилую женщину. Она переходила дорогу неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую забрала скорая помощь. В сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент инцидента.

Об этом сообщили в полиции Днепра в комментарии 24 каналу. Это случилось примерно в 12 часов.

Предыдущий похожий инцидент В Днепре грузовик снес женщину и протянул ее несколько метров: фото

Подробнее об инциденте

Потерпевшая выжила, и ее госпитализировали с травмой руки. На видео с места видно, что женщина начала переходить дорогу не на пешеходном переходе. Однако в полиции отметили, что это было рядом с ним.



Потерпевшую загружают в карету скорой / Фото "Днепр оперативный"

Вероятно, пенсионерка зашла в слепую зону грузовика с краном. Поэтому водитель ее не заметил и начал ехать. Женщина упала и попала под переднее колесо, вероятно, ее также задело и заднее.

Момент ДТП с пенсионеркой: видео "Днепр оперативный" не для людей со слабой психикой (18+)

Обратите внимание! На Львовщине 6 апреля водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter сбил 60-летнего пешехода. В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии. Водитель не заметил мужчину на ночной трассе.