В Днепре автокран переехал бабушку возле перехода: она осталась живой – видео 18+
В Днепре на перекрестке улиц Павлова и Академика Белелюбского 15 апреля грузовик с краном наехал на пожилую женщину. Она переходила дорогу неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшую забрала скорая помощь. В сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент инцидента.
Источник:24 канал
Об этом сообщили в полиции Днепра в комментарии 24 каналу. Это случилось примерно в 12 часов.
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Потерпевшая выжила, и ее госпитализировали с травмой руки. На видео с места видно, что женщина начала переходить дорогу не на пешеходном переходе. Однако в полиции отметили, что это было рядом с ним.
Потерпевшую загружают в карету скорой / Фото "Днепр оперативный"
Вероятно, пенсионерка зашла в слепую зону грузовика с краном. Поэтому водитель ее не заметил и начал ехать. Женщина упала и попала под переднее колесо, вероятно, ее также задело и заднее.
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