Автоматическая индексация тарифов УЗ приведет к закрытию предприятий и сокращению выручки

Автоматическая индексация тарифов "Укрзализныци" негативно скажется на украинском экспортоориентированном бизнесе и в конечном итоге поспособствует закрытию ряда предприятий, сокращению валютной выручки и замедлению роста ВВП.

Так считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. Об этом говорится в статье "Укрзализныця" раздувает тариф: Бизнес предупреждает о замедлении экономики" на 112.ua.

На сайте Министерства инфраструктуры 1 февраля появился проект постановления Кабмина, которым вводится механизм ежегодной автоматической индексации тарифов на грузовые ж/д перевозки на уровне индекса цен производителей промышленной продукции. Это означает, что государственный монополист "Укрзализныця" сможет произвольно менять ставки тарифов в сторону повышения, пересматривая их ежеквартально. Ранее каждое очередное повышение утверждал Кабмин.

В Федерации металлургов Украины подсчитали, что в случае одобрения инициативы УЗ дополнительный рост затрат для промпроизводителей составит 12,7 млрд грн.

"Дополнительные затраты на грузоотправку снижают конкурентоспособность украинских производителей. В частности, цены продукции, производимой предприятиями ГМК, прямо зависят от мировой конъюнктуры. Несмотря на рост затрат, в частности на грузоотправку, производители не могут повысить цены, потому что их продукцию не станут покупать. Соответственно, если благоприятной конъюнктуры не будет, а цены на мировом рынке уже снизились в сравнении с 2018 годом, производителям придется сокращать инвестпрограммы, что в краткосрочной перспективе приведет к снижению объемов производства, сокращению темпов модернизации. Это приведет к снижению объемов производств и поступлению валютной выручки в страну, производителям придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат в отрасли, а это еще больше усилит проблему трудовой миграции, из-за которой отрасль продолжает терять квалифицированные кадры. В отдельных отраслях будут останавливаться целые предприятия, в других будет сокращаться рентабельность. В конечном итоге те темпы роста экономики и ВВП, которые планировал Кабмин, будут существенно замедлены, потому что все отрасли будут работать на то, чтобы решить проблемы, которые возникнут из-за решений УЗ", – сказал Беленький.

По его словам, ни в одной из стран ближнего зарубежья за последний год не было индексации стоимости грузоперевозок более чем на 10%. Если Кабмин примет такое решение, в Украине будут наименее конкурентные условия в сравнении с другими странами, а УЗ получит сверхдоходы, которые она вряд ли сможет освоить, считает Беленький.

А пока решение не принято, украинские производители призывают УЗ, Министерство инфраструктуры, МЭРТ, Кабмин, все заинтересованные органы к диалогу. "Бизнес готов обсуждать повышение тарифов, может ли иметь место автоматическая индексация и в каком размере. Для этого нужно снова садиться за стол переговоров. Возможно, при посредничестве Государственной регуляторной службы", – сказал Беленький.

Отметим, в ассоциации "Укркондпром" и Украинской зерновой ассоциации также считают, что подобная инициатива серьезно ударит по отечественному бизнесу и негативно скажется на экономических показателях государства.