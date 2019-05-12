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      Автоматически голосовали за Путина: как живет географический центр Крыма после аннексии

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      История о фермерше из Крыма
      История о фермерше из Крыма / Screenshot

      В крымском селе Азов, которое считают географическим центром полуострова, жизнь почти не изменилась после аннексии Россией. Хотя, по словам крымчан, в некоторых вопросах и пришло улучшение, работать приходится еще труднее.

      Журналисты программы "Крим.Реалии" записали эксклюзивные истории жителей Крыма с различными политическими позициями и взглядами. Они расспросили людей, которые были за и против референдума 2014 года, которые во время аннексии поддерживали Украину или по собственному желанию перешли под российский флаг.

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      Село Азов – глубинка и одновременно географический центр полуострова. Из десяти дворов журналисты зашли в самый богатый. У хозяев есть три коровы и восемь бычков. После российской аннексии чуть ли не каждый местный крестьянин купил себе машину, потому что в России они дешевле. Муж Светланы за пять лет собрал денег и пересел с "Жигулей".

      Подъезжает иномарочка такая и останавливается у ворот. У меня челюсть на пол "упала". Говорю: я не поняла, это что? Говорит: машина, садись – прокачу. Ну ничего себе! По-королевски по деревне на новой иномарке. Из салона взял,
      – вспоминает Светлана.

      анексія криму
      Светлана показывает новое авто мужа

      анексія криму
      Село Азов

      анексія криму
      Дом Светланы

      анексія криму
      Домашние животные хозяйки

      Пять лет назад Светлана ездила в соседнее село, чтобы проголосовать на референдуме. Свой голос за Россию объясняет так, как и тысячи крымчан.

      "Почему-то автоматически многие проголосовали за Путина. Я считаю это нормальным. Ни с неба, ни по бокам ничего никуда не сыплется. Нигде не гремит. И слава Богу. Правда, зарплаты низкие, а цены – высокие, но это как-то можно пережить потихоньку", – рассказала Светлана.

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      Детская площадка появилась в селе в России.

      Мы лаяли-лаяли-лаяли – вылаяли. Только вот площадку поставили. Дальше  мы никому и даром не нужны!
      отметила фермерша.

      Местный житель Дмитрий рассказывает: со времен России здесь провели интернет, а еще отремонтировали дороги к селу. Дорог в селе – как не было, так и нет. Аптеки и магазина тоже. "Лучше стало, конечно, жить. Относительно света даже если взять... Свет сейчас регулярно, а при Украине только на 2 часа был и все", – сказал Дмитрий.

      анексія криму
      Площадка, которая появилась при России

      анексія криму
      Дороги в селе

      Валентина переехала сюда из Херсона 60 лет назад. На так называемом крымском референдуме она голосовала за Россию.

      Ну я не знаю, как все – так и я. Куда деваться. Хотя бы была Украина, конечно, тоже неплохо,
      прокомментировала свой выбор женщина.

      анексія криму
      Валентина – жительница села Азов

      Жизнь Светланы мало изменилась после аннексии. Как работала тяжело, так и работает.

      Ранее было как-то легче. Как-то было легче, проще. Сейчас гораздо труднее. Чтобы выкормить это все (показывает на коров – 24 канал), надо гнуть спину с 5 утра до неизвестно какого времени. Затем эта копеечка до копеечки сочиняешь, и в конце концов ничего не получаешь,
      подытожила крымчанка.

      Также семья Светланы не жалеет денег на голубей, держит их для души, хотя, по словам фермерши – это не дешево.

      анексія криму
      Голуби живут на хозяйстве Светланы

      Видео: о селе Азов в программе "Крим.Реалии"

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" читайте здесь.
      Ведущий программы – Дмитрий Евчин.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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