Автоматично голосували за Путіна: як живе географічний центр Криму після анексії

У кримському селі Азов, яке вважають географічним центром півострова, життя майже не змінилося після анексії Росією. Хоч, за словами кримчан, у деяких питаннях і прийшло покращення, працювати доводиться ще важче.

Журналісти програми "Крим.Реалії" записали ексклюзивні історії жителів Криму з різними політичними позиціями і поглядами. Вони розпитали людей, які були за і проти референдуму 2014 року, які під час анексії підтримували Україну або ж за власним бажанням перейшли під російський прапор.

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Село Азов – глибинка і водночас географічний центр півострова. Із десяти дворів журналісти зайшли у найбагатший. У господарів є три корови та вісім бичків. Після російської анексії чи не кожен місцевий селянин купив собі машину, бо в Росії вони дешевші. Чоловік Світлани за п'ять років назбирав грошей і пересів з "Жигулів".

Під’їжджає іномарочка така і зупиняється біля воріт. У мене щелепа на підлогу "впала". Кажу: я не зрозуміла, це що? Каже: машина, сідай – покатаю. Ну нічого собі! По-королівський по селу на новій інормаці. З салону взяв,

– згадує Світлана.



Світлана показує нове авто чоловіка



Село Азов



Хата Світлани



Свійські тварини господарки

П’ять років тому Світлана їздила у сусіднє село, щоб проголосувати на референдумі. Свій голос за Росію пояснює так, як і тисячі кримчан.

"Чомусь от автоматично багато хто проголосував за Путіна. Я вважаю це нормальним. Ні з неба, ні з боків нічого нікуди не сиплеться. Ніде не гримить. І слава Богу. Щоправда, зарплати низькі, а ціни – високі, але це якось можна пережити потихеньку", – розповіла Світлана.

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Дитячий майданчик з'явився у селі за Росії.

Ми гавкали-гавкали-гавкали – вигавкали. Тільки от майданчик поставили. Далі – ми нікому і задарма не потрібні!

– наголосила фермерка.

Місцевий житель Дмитро розповідає: за Росії тут провели інтернет, а ще відремонтували дороги до села. Доріг у селі – як не було, так і нема. Аптеки та магазину теж. "Краще стало, звісно, жити. Щодо світла навіть якщо взяти… Світло зараз регулярно, а за України тільки на дві години було і все", – сказав Дмитро.



Майданчик, який з'явився за Росії



Дороги в селі

Валентина переїхала сюди з Херсонщини 60 років тому. На так званому кримському референдумі вона голосувала за Росію.

Ну я не знаю, як всі – так і я. Куди діватися. Хоч би була Україна, звісно, – теж непогано,

– прокоментувала свій вибір жінка.



Валентина – мешканка села Азов

Життя Світлани мало змінилося після анексії. Як працювала важко, так і працює.

Раніше було якось легше. Якось було легше, простіше. Зараз набагато важче. Щоб вигодувати оце все (показує на корів – 24 канал), треба гнути спину з 5 ранку до невідомо якого часу. Потім ця копієчка до копієчки складаєш, і врешті-решт нічого не отримуєш,

– підсумувала кримчанка.

Також сім'я Світлани не шкодує грошей на голубів, тримає їх для душі, хоч, за словами фермерки, – це не дешево.



Голуби живуть у господарстві Світлани

Відео: про село Азов у програмі "Крим.Реалії"

Повний випуск програми "Крим. Реалії" – читайте тут.

Ведучий програми – Дмитро Євчин.