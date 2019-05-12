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      Автоматично голосували за Путіна: як живе географічний центр Криму після анексії

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      Історія про фермерку із Криму
      Історія про фермерку із Криму / Screenshot

      У кримському селі Азов, яке вважають географічним центром півострова, життя майже не змінилося після анексії Росією. Хоч, за словами кримчан, у деяких питаннях і прийшло покращення, працювати доводиться ще важче.

      Журналісти програми "Крим.Реалії" записали ексклюзивні історії жителів Криму з різними політичними позиціями і поглядами. Вони розпитали людей, які були за і проти референдуму 2014 року, які під час анексії підтримували Україну або ж за власним бажанням перейшли під російський прапор.

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      Село Азов – глибинка і водночас географічний центр півострова. Із десяти дворів журналісти зайшли у найбагатший. У господарів є три корови та вісім бичків. Після російської анексії чи не кожен місцевий селянин купив собі машину, бо в Росії вони дешевші. Чоловік Світлани за п'ять років назбирав грошей і пересів з "Жигулів".

      Під’їжджає іномарочка така і зупиняється біля воріт. У мене щелепа на підлогу "впала". Кажу: я не зрозуміла, це що? Каже: машина, сідай – покатаю. Ну нічого собі! По-королівський по селу на новій інормаці. З салону взяв,
      – згадує Світлана.

      анексія криму
      Світлана показує нове авто чоловіка

      анексія криму
      Село Азов

      анексія криму
      Хата Світлани

      анексія криму
      Свійські тварини господарки

      П’ять років тому Світлана їздила у сусіднє село, щоб проголосувати на референдумі. Свій голос за Росію пояснює так, як і тисячі кримчан.

      "Чомусь от автоматично багато хто проголосував за Путіна. Я вважаю це нормальним. Ні з неба, ні з боків нічого нікуди не сиплеться. Ніде не гримить. І слава Богу. Щоправда, зарплати низькі, а ціни – високі, але це якось можна пережити потихеньку", – розповіла Світлана.

      Читайте також: Не цінував Україну, доки не пожив у жахітті РФ: історія кримчанина, який підтримував анексію

      Дитячий майданчик з'явився у селі за Росії.

      Ми гавкали-гавкали-гавкали – вигавкали. Тільки от майданчик поставили. Далі – ми нікому і задарма не потрібні!
      – наголосила фермерка.

      Місцевий житель Дмитро розповідає: за Росії тут провели інтернет, а ще відремонтували дороги до села. Доріг у селі – як не було, так і нема. Аптеки та магазину теж. "Краще стало, звісно, жити. Щодо світла навіть якщо взяти… Світло зараз регулярно, а за України тільки на дві години було і все", – сказав Дмитро.

      анексія криму
      Майданчик, який з'явився за Росії

      анексія криму
      Дороги в селі

      Валентина переїхала сюди з Херсонщини 60 років тому. На так званому кримському референдумі вона голосувала за Росію.

      Ну я не знаю, як всі – так і я. Куди діватися. Хоч би була Україна, звісно, – теж непогано,
      – прокоментувала свій вибір жінка.

      анексія криму
      Валентина – мешканка села Азов

      Життя Світлани мало змінилося після анексії. Як працювала важко, так і працює.

      Раніше було якось легше. Якось було легше, простіше. Зараз набагато важче. Щоб вигодувати оце все (показує на корів – 24 канал), треба гнути спину з 5 ранку до невідомо якого часу. Потім ця копієчка до копієчки складаєш, і врешті-решт нічого не отримуєш,
      – підсумувала кримчанка.

      Також сім'я Світлани не шкодує грошей на голубів, тримає їх для душі, хоч, за словами фермерки, – це не дешево.

      анексія криму
      Голуби живуть у господарстві Світлани

      Відео: про село Азов у програмі "Крим.Реалії"

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" – читайте тут.
      Ведучий програми – Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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