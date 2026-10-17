Без повторных заявлений и посещений ТЦК: в Украине началось автоматическое продление отсрочек

Минобороны Украины запустило автоматическое продление отсрочек от мобилизации для 22 категорий граждан. Более 90 % людей получат обновленный статус в системе "Резерв+" до 30 октября без повторных заявлений или посещений ТЦК.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Что нужно знать об автоматическом продлении отсрочек?

Основания для сохранения отсрочки или других льгот теперь будут проверяться по единым правилам на основе данных из государственных реестров.

Процесс будет проходить постепенно, поэтому уведомления на смартфоны будут поступать не всем одновременно. После успешной проверки пользователям нужно будет лишь обновить свой электронный военно-учетный документ.

Кому доступна услуга и как узнать результат?

Автоматический формат предусмотрен для тех граждан, чье основание для освобождения от призыва остается в силе и подтверждается в электронных базах. В ведомстве пояснили, что каждый пользователь в любом случае получит push-уведомление в "Резерв+". Это касается как успешного продления, так и случаев, когда система не смогла обновить данные.

Если уведомления еще нет, дождитесь результата проверки,

– отметили представители министерства.

Что делать, если отсрочку не продлили?

Отсутствие автоматического продления не означает утрату права на освобождение от службы. Чаще всего причиной отказа становятся отсутствующие или устаревшие сведения в государственных реестрах. В таком случае военнообязанным рекомендуют проверить информацию и при необходимости обновить ее.

После этого можно подать новый запрос онлайн через приложение или обратиться с бумажными документами в ЦПАУ. При этом действующая отсрочка остается законной до истечения своего первоначального срока. Подробнее о перечне категорий можно узнать на официальном сайте ведомства.

Как исправить ошибки в реестре?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, для исправления части ошибок в данных не обязательно лично идти в ТЦК. В приложении "Резерв+" работает функция "Исправить данные онлайн", позволяющая подать запрос на корректировку информации. Если система сообщает, что данные в реестре "Оберег" не найдены, пользователь может сформировать запрос на их внесение непосредственно со смартфона.