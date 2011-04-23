Автоматизация и инновации в сложные времена: как АППАУ формирует будущее Индустрии 4․0

Несмотря на полномасштабное вторжение, Украина укрепляет свои позиции как одно из ведущих технологических государств Центрально-Восточной Европы. В прошлом году АППАУ – Ассоциация предприятий промышленной автоматизации Украины – вместе с двумя другими украинскими кластерными организациями была награждена престижным знаком качества European Cluster Excellence Initiative Bronze Label. Это признание совершенства кластерного менеджмента, что произошло в рамках инициативы EU4Digital, которая способствует цифровой трансформации в странах Восточного партнерства и развитию инновационных экосистем. Награда является важным индикатором эффективности и организационного развития кластеров, которые соответствуют европейским стандартам управления, демонстрируют высокий уровень сотрудничества между участниками и имеют стратегический потенциал для дальнейшего расширения.

Объявление победителей состоялось в рамках EU4Digital ICT Innovation Forum, который прошел 9 октября 2024 года в Молдове. Форум объединил ключевых участников инновационной экосистемы Восточного партнерства – представителей правительств, кластерных организаций, международных доноров и отраслевых экспертов. Основной акцент мероприятия был направлен на усиление способности кластеров в сфере цифровых инноваций, анализ вызовов и определение стратегических направлений их развития.

Получив это признание, АППАУ сможет еще активнее привлекать ресурсы для поддержки малого и среднего бизнеса, а также способствовать внедрению инноваций в сфере предпринимательства. Организация будет работать над созданием благоприятной среды для модернизации производства, внедрения цифровых технологий и повышения конкурентоспособности украинских предпринимателей на международном уровне.

Это не только укрепляет позиции АППАУ в Украине, но и делает весомый вклад в интеграцию национальной предпринимательской среды в европейское экономическое пространство. Благодаря активному сотрудничеству с международными партнерами, АППАУ способствует повышению стандартов ведения бизнеса и развитию инновационных экосистем.

Чтобы узнать больше о деятельности АППАУ, которая помогла получить это признание, 24 Канал пообщался с Александром Юрчаком, генеральным директором АППАУ.



Александр Юрчак / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Когда была создана АППАУ и как она развивалась

Расскажите, пожалуйста, какие компании и организации представлены в вашей Ассоциации? Какие основные этапы развития АППАУ и в чем ее важность?

АППАУ создана с 2011 года, как объединение участников рынка промышленной автоматизации. Цепь добавленной ценности в этом секторе включает проектировочные компании, вендоров средств автоматизации, интеграторов и инжиниринговые компании, а также промышленные предприятия, конечных заказчиков. Все они, а также участники сервисной и образовательной экосистемы (университеты, стартапы, агентства развития) являются участниками АППАУ.

Особенностью АППАУ в отличие от других ІТ-кластеров является тот факт, что наши участники предлагают готовые, системные и комплексные решения "под ключ" для украинских заказчиков в ключевых секторах экономики. За 14 лет мы прошли долгий путь, который условно можно разделить на три этапа нашего развития. Первый этап длился с 2011 по 2015 годы, когда АППАУ только становилась на ноги – мы фокусировались больше на профессиональных стандартах промышленной автоматизации и системной интеграции.

Второй (с 2015 по 2019 годы) касался продвижения Индустрии 4.0 – в те годы АППАУ стала лидером украинского движения Индустрии 4.0 и где мы до сих пор занимаем ведущие позиции как в политиках развития, так и в конкретных реализациях. Третий (с 2020 по настоящее время) – включает наш доминирующий вклад в создание Украинского кластерного альянса (УКА), что сегодня объединяет около 40 кластеров страны. Именно благодаря АППАУ, нашим финансовым и человеческим ресурсам УКА смог набрать стремительные темпы развития, которые продолжаются до сих пор.



Александр Юрчак / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Развитие АППАУ приходилось на различные кризисные явления во время новейшей украинской истории. Как это повлияло на Ассоциацию, с какими трудностями сталкивалась команда, как их решали?

Это зависит от периода, потому что это были совершенно разные этапы с различными вызовами и задачами. Например, на втором этапе для нас важно было построить целостную экосистему Индустрии 4.0 и развить прочные связи между всеми звеньями – интеграторами, разработчиками, университетами. Но также развить новые структуры, которые мы сегодня называем "коллективными активами". Речь о Техническом комитете 185 "Промышленная автоматизация", Центрах Индустрии 4.0, инновационных кластерах, веб-платформах и тому подобное.

Сейчас мы много фокусируемся на том, как уже выработанные лучшие практики и стандарты цифровой трансформации доносить до широкого круга украинских малых и средних предприятий (МСП) – в том числе через кластеры УКА. То есть кластеры, особенно производственные, рассматриваются как наши ближайшие партнеры в двойном (цифровом и зеленом) переходе МСП.

О сотрудничестве с государством, донорами и образованием

Сотрудничество – это залог развития. Поделитесь, пожалуйста, как у вас устроено взаимодействие с государством, донорами, учебными заведениями?

Конечно, мы работаем давно с центральными и региональными органами исполнительной власти, портфель доноров включает не менее семи постоянных партнеров, и это также более 15 университетов. С министерством экономики и также с региональными органами власти мы ведем сейчас два проекта по созданию национальной и региональных политик развития инновационных кластеров. Впервые в Украине в 2025 году будут созданы системные политики кластерного развития, поддерживаемые государством.



Встреча в рамках АППАУ / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Какие основные вызовы и препятствия сейчас стоят перед Ассоциацией?

С начала войны мы очень много вложили в развитие Украинского кластерного альянса. По сути, наша сервисная команда из 8 человек обслуживает сейчас 2 организации – УКА и АППАУ, и большие инвестиции и ресурсы в последние три года были потрачены на УКА. Это был и есть "проект-стартап", речь о запуске системного кластерного движения в стране. Но понятно, что это разные организации с разными бенефициарами и долго так продолжаться не может. АППАУ имеет своих участников и свои интересы, которые далеко не всегда совпадают с УКА.

Главный вызов сейчас заключается в том, как максимально безболезненно вывести часть ресурсов из УКА, но оставить "проект УКА" постоянным и растущим. Если говорить о специфических вызовах для АППАУ и наших участников, то главной является поддержка членов ассоциации в вопросах кадров, получения заказов и интернационализации.



Александр Юрчак с коллегами / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Что делает АППАУ для участников

Приведите, пожалуйста, примеры, как Ассоциация помогает своим участникам – в каких направлениях и в каких специалистах у них возникает потребность?

У нас большой портфель сервисных услуг – от нетворкинга (метчмейкинга, фандрейзинга, Government Relations – взаимодействия с государственной властью) до адвокации, экспорта и интернационализации и т.д. Кадровые вопросы очень острые, потому что с одной стороны – мы ориентируем рынок конечных заказчиков на ускорение автоматизации и диджитализации, как главную стратегию в решении их собственных кадровых проблем; но с другой – те, кто внедряет эти решения (разработчики и интеграторы) сами страдают от недостатка квалифицированных кадров.

Стоит отметить, что наш рынок давно конкурирует за специалистов с ІТ-отраслью, ведь скиллы и программы подготовки инженеров очень похожи. Однако время подготовки квалифицированного инженера автоматчика в 2–3 раза дольше, чем инженеров-программистов начальных ступеней, а по зарплате они значительно уступают ІТ. Поэтому вопрос сохранения и развития кадров является одним из ключевых сейчас.



Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Для эффективной деятельности в современном мире организации и бизнесы нуждаются в доступе к передовым инструментам. Обеспечена ли потребность Ассоциации в цифровых инструментах? Есть ли доступ к нужным инструментам, например платные версии ИИ, программного обеспечения? Есть ли программы, в которых участвует кластер для покрытия финансирования или получения доступа к инструментам?

Смотря какие инструменты. Их много и надо различать разных пользователей и их потребности. В частности, большая часть членов АППАУ сами являются провайдерами цифровых инструментов и решений для промышленных пользователей. Если говорить об исполнительной дирекции АППАУ, то наши потребности касаются скорее офисных инструментов и проектного менеджмента. Особой поддержки здесь ни от кого нет, пользуемся тем, что и большинство актеров на рынке.

Если имеются в виду какие-то сервисы от Microsoft или Google либо другие платформенные решения, здесь мы не слишком продвинулись в оптовых закупках или чем-то подобном. Была попытка выйти на CRM для коллективного пользования, но пока не продвинулись в этом.

И вопрос относительно деятельности EU4Digital. Стал ли актуальным и полезным для Ассоциации отчет EU4Digital по картографированию кластеров Восточного партнерства, анализа и рекомендаций по поддержке?

Здесь мне стоит позиционироваться не в роли СЕО АППАУ, а скорее как руководителя УКА. По моим оценкам, команда EU4Digital сделала за полгода то, что другие европейские программы, действующие в Украине, не смогли сделать за пять лет. Одна из причин заключается в том, что команда EU4Digital изначально тесно кооперировалась с УКА.

Таким образом, техническое задание в начальных вопросах аналитики и развития, процесс выполнения, выработки конечных рекомендаций происходили в тесных обменах с нашей командой. Поэтому полученные результаты – тренинг кластеров, аналитика, сертификации ESCA, конечный отчет, рекомендации полностью релевантны и очень ценны для нас. Мы постоянно сейчас на них ссылаемся в своих собственных коммуникациях.



Александр Юрчак / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Получение АППАУ почетного знака качества European Cluster Excellence Initiative Bronze Label при содействии EU4Digital стало не только признанием достижений Ассоциации, но и важным сигналом для всего украинского предпринимательского сообщества. Это подтверждает, что даже в чрезвычайно сложных условиях войны Украина продолжает интегрироваться в европейское экономическое пространство и активно развивать инновационные кластеры.

АППАУ демонстрирует стратегическую роль в формировании сильной экосистемы промышленной автоматизации, объединяющей представителей бизнеса, образования, науки и государственных институтов. Благодаря своей последовательной деятельности Ассоциация не только способствует развитию Индустрии 4.0 в Украине, но и задает направление для трансформации всей промышленной отрасли, акцентируя внимание на цифровых и зеленых технологиях.

Важным вызовом для АППАУ остается обеспечение устойчивого развития Украинского кластерного альянса и поиск баланса между поддержкой этого масштабного проекта и удовлетворением потребностей непосредственных членов Ассоциации. Кроме того, подготовка квалифицированных кадров в сфере промышленной автоматизации остается одной из ключевых задач, которую необходимо решать через образовательные инициативы, популяризацию инженерных профессий и привлечение международного опыта.

Важную роль в дальнейшем развитии АППАУ будет играть сотрудничество с государственными структурами, международными донорами и образовательными учреждениями. Программа EU4Digital уже доказала свою эффективность в поддержке украинских кластеров, и дальнейшее взаимодействие с европейскими партнерами может значительно ускорить цифровую трансформацию предприятий малого и среднего бизнеса.

Таким образом, полученное признание является не только достижением АППАУ, но и важным шагом на пути к построению современной, конкурентоспособной предпринимательской среды в Украине. Это открывает новые возможности для инновационного развития, международного сотрудничества и укрепления позиций украинского бизнеса на глобальной арене.