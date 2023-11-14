Очередной автомобиль для защитников от "Украинской команды" отправился на Купянское направление

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной автомобиль для бойцов на передовой. Внедорожник для выполнения боевых задач получили разведчики из группы "Гюрза".

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Наши разведчики – глаза и уши Вооруженных сил. Мы не видим их лиц, но видим их работу. Группа "Гюрза" – это героические хлопцы, которые защищали Киев и освобождали Киевскую область. Они первыми вышли на административную границу Украины во время освобождения Харьковской области. А сегодня дают достойный отпор врагу на Купянском направлении", – сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала Mitsubishi Pajero разведчикам из группы "Гюрза": смотрите видео

Разведчики получили от волонтеров внедорожник Mitsubishi Pajero.

Уверены, он поможет нашим разведчикам еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизни,

– отметили в "Украинской команде".

Ранее "Украинская команда" передала автомобили Mitsubishi Pajero стрелковому батальону "Карпатська Січ" имени Олега Куцина и Третьей отдельной штурмовой бригаде, бывшему полку спецназначения "Азов".

Также сообщалось, что "Украинская команда" обеспечила разведчиков из группы "Гюрза" современной зимней формой наивысшего 7-го уровня теплозащиты.