Автомобиль протаранил группу протестующих в Греции: много пострадавших
В Греции на острове Лесбос автомобиль въехал в группу протестующих. В результате пострадали несколько человек. Инцидент произошел вечером 21 июля.
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Это случилось примерно в 23:00 по местному времени в районе порта Митилини – на национальной дороге перед заводом PPC. Легковушка врезалась в собравшихся там протестующих, перед местным изданием Kathimerini.
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В результате пострадали по меньшей мере 6 человек, включая водителя. Всех госпитализировали.
Есть информация, что машиной управлял пожилой мужчина. О его мотивах, а также том, совершил ли он наезд умышленно или нет – пока ничего неизвестно.
Что известно о вышеупомянутой акции
- Протестующие вышли на нее в 20.30 вечера, реагируя на призыв, что "остров находится в опасности".
- Они собирались установить патрули, чтобы не дать мигрантам разжечь костер (по мнению собравшихся, нынешний пожар, который все еще бушует в горах на острове, устроили именно мигранты).
- По словам очевидцев, они напали на фургон, в котором ехали представители неправительственных организаций.
- В то же время некоторые группы время от времени собирались и двигались в сторону лагеря мигрантов Мория.