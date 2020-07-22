В Греции на острове Лесбос автомобиль въехал в группу протестующих. В результате пострадали несколько человек. Инцидент произошел вечером 21 июля.

Подробнее о событиях

Это случилось примерно в 23:00 по местному времени в районе порта Митилини – на национальной дороге перед заводом PPC. Легковушка врезалась в собравшихся там протестующих, перед местным изданием Kathimerini.

Недавний похожий случай У полиции в США сдают нервы: копы наехали автомобилем на толпу протестующих – видео

В результате пострадали по меньшей мере 6 человек, включая водителя. Всех госпитализировали.

Есть информация, что машиной управлял пожилой мужчина. О его мотивах, а также том, совершил ли он наезд умышленно или нет – пока ничего неизвестно.

Что известно о вышеупомянутой акции