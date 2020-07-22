У Греції на острові Лесбос автомобіль в’їхав в групу протестувальників. В результаті постраждали кілька людей. Інцидент трапився ввечері 21 липня.

Детальніше про події

Це трапилося приблизно о 23:00 за місцевим часом у районі порту Мітіліні – на національній дорозі перед заводом PPC, Легковик врізався в присутніх там протестувальників, передє місцеве видання Kathimerini.

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У результаті постраждали щонайменше 6 осіб, включно з водієм. Усіх госпіталізували.

Є інформація, що машиною керував літній чоловік. Про його мотиви, а також те, чи скоїв він наїзд навмиснимо або ні – поки нічого невідомо.

Що відомо про вищезазначену акцію