Автомобіль протаранив групу протестувальників у Греції: багато потерпілих
У Греції на острові Лесбос автомобіль в’їхав в групу протестувальників. В результаті постраждали кілька людей. Інцидент трапився ввечері 21 липня.
Детальніше про події
Це трапилося приблизно о 23:00 за місцевим часом у районі порту Мітіліні – на національній дорозі перед заводом PPC, Легковик врізався в присутніх там протестувальників, передє місцеве видання Kathimerini.
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У результаті постраждали щонайменше 6 осіб, включно з водієм. Усіх госпіталізували.
Є інформація, що машиною керував літній чоловік. Про його мотиви, а також те, чи скоїв він наїзд навмиснимо або ні – поки нічого невідомо.
Що відомо про вищезазначену акцію
- Протестувальники вийшли на неї о 20.30 вечора, реагуючи на заклик, що "острів перебуває в небезпеці".
- Вони збиралися встановити патрулі, щоб не дати мігрантам розпалити багаття (на думку присутніх, нинішню пожежу, яка все ще вирує в горах на острові, влаштували власне мігранти).
- За словами очевидців, вони напали на фургон, в якому їхали представники неурядових організацій.
- Водночас деякі групи час від часу збиралися і рухалися в бік табору мігрантів Морія.