Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине: есть погибший и многие пострадавшие

В Берлине автомобиль Renault влетел в толпу. Это произошло на том же месте, где в декабре 2016 года произошел теракт.

Легковой автомобиль влетел в толпу людей на Брайтшайдпляце возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Эта площадь к западу от центральной части города.

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По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек. Число пострадавших уточняется. По предварительным данным, их восемь. Хотя была информация и о 30 пострадавших, но пока она не подтвердилась.

Автомобиль после этого влетел в витрину одного из магазинов, где и остановился.



Автомобиль остановился в витрине магазина / Фото twitter.com/saikirankannan

Полиция сразу же задержала водителя. Пока неизвестно, был ли это спланированный теракт или несчастный случай.

На месте происшествия работает около 60 экстерных служб.

Место кровавого теракта

Авария произошла на том же месте, что и теракт на рождественском базаре в Берлине 19 декабря 2016 года. Тогда 24-летний тунисец Анис Амри, который был поклонником ИГИЛ, направил на полной скорости похищенный им грузовик в толпу людей. В результате погибли 12 человек, около 50 были ранены.

Еще одной жертвой террориста был польский водитель Лукаш Урбан, которого Амри застрелил во время захвата грузовика.

Анису Амри после теракта удалось скрыться. Но позже он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицейскими.

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