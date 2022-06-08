Легковий автомобіль влетів в натовп людей на Брайтшайдпляц біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма. Ця площа на захід від центральної частини міста.

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За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина. Кількість постраждалих уточнюється. За попередніми даними, їх вісім. Хоча була інформація і про 30 постраждалих, але вона поки не підтвердилася.

Автомобіль після цього влетів у вітрину одного з магазинів, де і зупинився.



Автомобіль зупинився у вітрині магазину / Фото twitter.com/saikirankannan

Поліція одразу затримала водія. Поки невідомо, чи це був спланований теракт чи нещасний випадок.

На місці події працює близько 60 екстерних служб.

Місце кривавого теракту

Аварія сталася на тому ж місці, що і теракт на різдвяному базарі в Берліні 19 грудня 2016 року. Тоді 24-річний тунісець Аніс Амрі, який був прихильником ІДІЛ, направив на повній швидкості викрадену ним вантажівку в натовп людей. В результаті загинуло 12 людей, близько 50 було поранено.

Ще однією жертвою терориста був польський водій Лукаш Урбан, якого Амрі застрелив під час захоплення вантажівки.

Анісу Амрі після теракту вдалося втекти. Але пізніше його було вбито в передмісті Мілана у перестрілці з поліцейськими.

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