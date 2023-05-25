В ограждение резиденции премьера Британии въехало авто: есть ли признаки теракта

В резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит днем 25 мая въехал автомобиль. Полиция арестовала водителя автомобиля.

Приблизительно в 16:20 по местному времени с воротами Даунинг-стрит столкнулся автомобиль. Лондонская полиция сообщила, что подозреваемый задержан по подозрению в уголовном преступлении и опасном вождении.

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Сунак был на Даунинг-стрит во время инцидента

В то же время инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Один из свидетелей сообщил, что видел, как полицейские направили электрошокеры на мужчину, которого во время задержания держали "лицом в землю".

В забор резиденции премьера Британии въехало авто: смотрите видео

В результате инцидента никто не пострадал. Премьер Британии Риши Сунак в момент инцидента был на Даунинг-стрит, но впоследствии покинул резиденцию.

Небольшой серебристый автомобиль на медленной скорости проезжал через Уайтхолл, главную улицу, проходящую в конце Даунинг-стрит, прямо у кованых ворот, препятствующих доступу общественности к сердцу британского правительства. После этого он въехал в забор.

Даунинг-стрит усиленно охраняется

Даунинг-стрит – резиденция премьер-министра Британии, где он живет вместе с семьей. В здании проходят заседания правительства и совещания, а возле него часто устраивают пресс-конференции по важным вопросам – в частности, отставки и вступления в должность новых премьеров.

Известно, что Даунинг-стрит усиленно охраняется. Улица, когда-то полностью открытая для общественности, была закрыта для транспортных средств с 1970-х годов.

Безопасность была еще больше усилена после минометных обстрелов со стороны Ирландской республиканской армии (ИРА) в 1991 году.

Сейчас доступ разрешен только авторизованным посетителям и владельцам парламентских пропусков. Посетители должны проходить через два контрольно-пропускных пункта, в том числе и через систему безопасности, подобную авиационной, под наблюдением вооруженных офицеров.

Знаменитая черная дверь на Даунинг-стрит, 10, вход в официальный офис премьер-министра находится дальше по улице от ворот безопасности.