Автомобиль с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел
Сегодня, 12 марта, сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает КП "Вода Донбасса".
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"Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию. Сотрудники, к счастью, не пострадали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела пробит радиатор автомобиля.
Источник: 24 Канал
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