Украинский военный подорвался в Донецкой области
В воскресенье, 11 марта, боевики российско-оккупационных войск продолжили обстреливать укрепления украинских военных в Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebok.
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Отмечается, что на Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям украинских военных в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие этих обстрелов в Новозвановке один боец ВСУ получил ранение.
На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения,
– говорится в сообщении.
Сейчас оба раненных украинских бойца оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь.