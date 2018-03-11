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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український військовий підірвався на Донеччині

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На Донбасі загинув боєць ЗСУ
На Донбасі загинув боєць ЗСУ / Фото з відкритих джерел

У неділю, 11 березня, бойовики російсько-окупаційних військ продовжили обстрілювати укріплення українських військових на Донбасі. Один боєць ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО в Facebok.

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Зазначається, що на Луганському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по укріпленнях українських військових в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. Внаслідок цих обстрілів у Новозванівці один боєць ЗСУ зазнав поранення.

На Донецькому напрямку упродовж дня зберігалася тиша. Незважаючи на це, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля – отримав осколкові поранення,
– йдеться у повідомленні.

Наразі обидва поранені українські бійці оперативно доправлені до військово-медичної установи, де їм надали необхідну медичну допомогу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Жертви Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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