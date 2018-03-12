Автомобіль із співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл
Сьогодні, 12 березня, співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє КП "Вода Донбасу".
Читайте також: Український військовий підірвався на Донеччині
"Сьогодні о 7 годині потрапив під обстріл автомобіль ГАЗ -53 (вахтовка), який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію. Співробітники, на щастя, не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті обстрілу пробитий радіатор автомобіля.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі