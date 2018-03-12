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Автомобіль із співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл

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Автомобіль із співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл
Автомобіль із співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл / focus.ua

Сьогодні, 12 березня, співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє КП "Вода Донбасу".

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"Сьогодні о 7 годині потрапив під обстріл автомобіль ГАЗ -53 (вахтовка), який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію. Співробітники, на щастя, не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу пробитий радіатор автомобіля.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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