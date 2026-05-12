По меньшей мере 20 авто для ВСУ продали на Волыни: детали скандала
- На Волыни мужчина незаконно продавал автомобили, предназначенные для ВСУ, продав 20 машин.
- Пограничники разоблачили преступную схему весной 2025 года.
На Волыни мужчина торговал автомобилями, завезенными для нужд ВСУ. Злоумышленник успел продать 20 машин.
Преступную схему разоблачили еще весной 2025 года. Об этом сообщили в ГПСУ.
Смотрите также Весь пол "застелен" наличными: полиция разоблачила преступную схему в медучреждениях Запорожья
Как мужчина незаконно продавал машины для ВСУ?
В Госпогранслужбе отметили, что проданные автомобили сначала декларировались как гуманитарная помощь для Вооруженных Сил Украины и были завезены из-за границы.
Пограничники разоблачили преступную схему по продаже авто / Фото ГПСУ
Впоследствии 34-летний житель Луцка искал покупателей на авто через объявления в интернете и в соцсетях. В течение 2024 – 2025 годов злоумышленник продал 20 машин.
Средства, полученные от реализации автомобилей, лучанин использовал для личных нужд,
– отметили в ГПСУ.
Во время обысков у фигуранта изъяли еще 3 машины. Ему сообщили о подозрении в пособничестве контрабанде подакцизных товаров, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также легализации имущества, полученного преступным путем.
Последние новости о похожих случаях
В Украине разоблачена схема хищения беспилотников из "Армии дронов", организованную командиром ВСУ и гражданскими сообщниками на сумму более 15 миллионов гривен.
Подозреваемые использовали анонимные аккаунты для продажи дронов, а во время обысков изъята техника, документы, наличные, автомобили и недвижимость.
НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств при закупке Минобороны продуктов для ВСУ, подозрения уже объявили нескольким лицам.
Преступная схема включала манипуляции с ценами на продукты, что привело к незаконным прибылям на сумму более 733 миллионов гривен.