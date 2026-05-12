По меньшей мере 20 авто для ВСУ продали на Волыни: детали скандала

На Волыни мужчина торговал автомобилями, завезенными для нужд ВСУ. Злоумышленник успел продать 20 машин.

Преступную схему разоблачили еще весной 2025 года. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как мужчина незаконно продавал машины для ВСУ?

В Госпогранслужбе отметили, что проданные автомобили сначала декларировались как гуманитарная помощь для Вооруженных Сил Украины и были завезены из-за границы.

Пограничники разоблачили преступную схему по продаже авто / Фото ГПСУ

Впоследствии 34-летний житель Луцка искал покупателей на авто через объявления в интернете и в соцсетях. В течение 2024 – 2025 годов злоумышленник продал 20 машин.

Средства, полученные от реализации автомобилей, лучанин использовал для личных нужд,

– отметили в ГПСУ.

Во время обысков у фигуранта изъяли еще 3 машины. Ему сообщили о подозрении в пособничестве контрабанде подакцизных товаров, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также легализации имущества, полученного преступным путем.

В Украине разоблачена схема хищения беспилотников из "Армии дронов", организованную командиром ВСУ и гражданскими сообщниками на сумму более 15 миллионов гривен.

Подозреваемые использовали анонимные аккаунты для продажи дронов, а во время обысков изъята техника, документы, наличные, автомобили и недвижимость.

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств при закупке Минобороны продуктов для ВСУ, подозрения уже объявили нескольким лицам.

Преступная схема включала манипуляции с ценами на продукты, что привело к незаконным прибылям на сумму более 733 миллионов гривен.