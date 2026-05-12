Злочинну схему викрили ще навесні 2025 року. Про це повідомили в ДПСУ.

Дивіться також Уся підлога "застелена" готівкою: поліція викрила злочинну схему у медзакладах Запоріжжя

Як чоловік незаконно продавав автівки для ЗСУ?

У Держприкордонслужбі зазначили, що продані автомобілі спочатку декларувалися як гуманітарна допомога для Збройних Сил України та були завезені із за кордону.

Прикордонники викрили злочинну схему з продажу авто / Фото ДПСУ

Згодом 34-річний житель Луцька шукав покупців на авто через оголошення в інтернеті та у соцмережах. Протягом 2024 – 2025 років зловмисник продав 20 машин.

Кошти, отримані від реалізації автомобілів, лучанин використовував для особистих потреб,

– зазначили в ДПСУ.

Під час обшуків у фігуранта вилучили ще 3 машини. Йому повідомили про підозру в пособництві контрабанди підакцизних товарів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Інші схожі випадки в Україні

В Україні викрито схему розкрадання безпілотників з "Армії дронів", організовану командиром ЗСУ та цивільними спільниками на суму понад 15 мільйонів гривень.

Підозрювані використовували анонімні акаунти для продажу дронів, а під час обшуків вилучено техніку, документи, готівку, автомобілі та нерухомість.

НАБУ та САП викрили схему розкрадання коштів при закупівлі Міноборони продуктів для ЗСУ, підозри вже оголосили кільком особам.

Злочинна схема включала маніпуляції з цінами на продукти, що призвело до незаконних прибутків на суму понад 733 мільйони гривень.